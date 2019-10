El parque Tierra Rapaz acude a las instituciones municipales para disponer de contenedores de reciclaje

Será el concejal de Izquierda Unida en Calahorra quien lleve esta petición al próximo Pleno ordinario en forma de moción después de que los propietarios del parque "hayan intentado en vano contar con este servicio mediante tramitación privada con un gestor de residuos autorizado".

Para explicar este asunto han comparecido el concejal de IU, Óscar Moreno, y el gerente del parque, el biólogo Luis Lezana. Éste último señaló que tras conversaciones con la empresa Ecoembes y con el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, "todos los intentos para disponer de contenedores de reciclaje han sido infructuosos ya que su gestión es de competencia exclusivamente municipal".

Así, Lezana dijo que "Tierra Rapaz no está pidiendo un favor sino que está dispuesta a asumir el coste de un servicio que ha de poner en marcha la administración".

La instalación de contenedores pequeños de reciclaje dentro del parque -que Tierra Rapaz quiere instalar de inmediato- está al parecer condicionada a que en el exterior del mismo existan contenedores mayores; "de esta forma se garantiza que los residuos son retirados de forma reglada y no son finalmente arrojados en la naturaleza", precisó Lezana.

Éste reveló que, a falta de contenedores diferenciados, "el parque está tratando actualmente todos sus residuos como fracción resto; es decir, todos los residuos van a parar al contenedor verde con independencia de que sean reciclables".

"Lo lógico es que un parque que inculca el respeto por la naturaleza cuente con contenedores de residuos separados, no sólo por filosofía propia sino porque nuestros visitantes lo reclaman", afirmó Lezana.

El propietario y gestor protestó por la actitud del Ayuntamiento de Calahorra y del Gobierno de La Rioja hacia este parque: "Si al cabo de cinco años Tierra Rapaz está donde está, ha sido gracias a los calagurritanos y a las miles de personas que han venido a visitarlo. Si hubiera contado con apoyo de las administraciones, lo que ha costado un enorme esfuerzo de cinco años hubiera costado dos".

La "falta de apoyo" se concreta, entre otras muchas cosas, según el gestor del parque en la petición no atendida de un cartel indicador en la autopista (el no lejano parque navarro "Senda Viva" dispone de él), en que no se han adecuado las acequias cercanas a las instalaciones junto a las cuales circulan autobuses que acuden al parque y en que no se ha creado una carretera que conduzca a la instalaciones.

Sobre este último aspecto, el camino de acceso al parque sí fue asfaltado, medida que decidió en su día el Pleno con el voto en contra del Grupo Municipal Socialista. Este antecedente hace suponer que la instalación de contenedores de reciclaje en Tierra Rapaz será también votada en contra por el PSOE que actualmente gobierna la ciudad.

Por su parte, Óscar Moreno dijo que "se debería poner en valor Tierra Rapaz, un parque de naturaleza que al final de la temporada 2019 -marzo-octubre- va a ser visitado por más de 40.000 personas, lo que supone un beneficio para Calahorra".

"¿Qué tiene de malo el apoyo a un parque que es el principal activo turístico de Calahorra y al que acuden miles de visitantes de toda España? Eso es bueno para Calahorra y a nosotros lo que nos interesa es Calahorra", añadió Moreno.

Este argumento fue defendido también en su día por el PR cuyo concejal, fuertemente vinculado al ecologismo -Gabriel Furgiuele- inicialmente reticente al parque animó en su momento a visitar Tierra Rapaz "y a poner en valor para nuestra ciudad esta ilusionante iniciativa privada que ha supuesto una inversión económica de más de 3,5 millones de euros, llevada a cabo sin ningún tipo subvención o ayuda pública".

Finalmente, el edil de IU recordó que el PSOE gobierna Calahorra "en minoría" por lo que espera "que su moción a favor de Tierra Rapaz salga a delante". Moreno quiere también confiar en que el PSOE cumpla lo que pedía cuando no estaba en el gobierno de la ciudad: "Que se ejecuten las mociones aprobadas con los votos de la Oposición en contra de la opinión en minoría del Equipo de Gobierno".