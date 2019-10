Abogacía de CyL observa resultados "bastante razonables" en el desarrollo de los cursos sobre delitos de odios

Los cursos cuentan con la colaboración con el jefe de la fiscalía provincial de Burgos, Santiago Mena, que se encarga de situar en la situación actual de la legislación y en la problemática del delito de odio a los participantes.

Ambos se han dado cita en el curso celebrado durante la tarde del miércoles en el Colegio de Abogados de Segovia, donde han estado acompañados por el decano del mismo, Julián Sanz Gómez y otros abogados asistentes.

Por su parte, Mena ha resaltado la importancia de la celebración de este tipo de cursos porque "el odio existe" y los delitos de odio se producen, pero que la legislación moderna y su complejidad hacen "interesante" la comunicación entre los diferentes actores que deben aplicarla.

El propio Consejo de la Abogacía de Castilla y León afirma que los delitos de odio han subido un diez por ciento en los últimos cinco años en la Autonomía y según los datos del Ministerio del Interior, en Segovia se han producido dos casos de estos delitos en el último año.

DELITOS QUE AFLORAN

Además, el fiscal ha resaltado que el aumento en los delitos de odio es posible que en muchos casos ya existía pero no afloraba, no se denunciaba o no se sabía detectar de la mejor manera por parte del sistema judicial.

"Alguno de los acontecimientos que han ocurrido en este año último que si podrían estar encaminados en un delito de odio y una posible agravación por discriminación, seguro que ha existido, pero que no hemos sabido quizás detectarlo y estos foros e intercambios de pareceres entre las personas que tenemos que estar implicados en la aplicación de la legislación es superinteresante", ha aseverado Santiago Mena.

Mena también ha asegurado que existen diferentes causas por las que están aumentando este tipo de delitos, pero ha añadido que "sin lugar a dudas" el efecto propagador que tienen las redes sociales provoca que se pueda "multiplicar el daño de un delito de odio a cada minuto".

En cuanto a la práctica jurídica, el propio fiscal ha reconocido que "no es sencilla", ya que se valoran inicialmente los sentimientos que confluyen con varios derechos fundamentales como la libertad de expresión, algo que según el fiscal hay que "amalgamar" para ver que derecho prevalece sobre otro.

En cuanto a los temas más habituales en este tipo de delitos, Mena ha destacado los que tienen que ver con el racismo y la xenofobia, así como ha asegurado que están aumentando en el área LGTBI, pero también ha aseverado que no le consta que haya una "focalización" mayoritaria contra un grupo específico, por una razón concreta.