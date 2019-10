Fundación ONCE explica en Málaga cómo hacer accesibles eventos temporales como ferias, festivales o conciertos

El responsable del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de Fundación ONCE, José Luis Borau, ha sido el encargado de presentar esta guía en una mesa redonda titulada 'Accesibilidad en eventos MICE'.

En el panel se debatieron los retos y oportunidades que hay en la realización de eventos que contemplen las necesidades de acceso de las personas con discapacidad. Se trata de actividades cuya organización requiere de la selección y construcción de espacios que muchas veces no son accesibles.

Entre las tipologías más comunes de eventos asociados a construcciones efímeras se encuentran ferias corporativas, festivales de música, exposiciones artísticas y culturales, espectáculos de luz y sonido, circos, muestras, cines de verano, actividades deportivas o conciertos. Solo el sector de las ferias y exposiciones organiza cada año 31.000 eventos en todo el mundo, que implican a 4,4 millones de empresas capaces de atraer a 260 millones de personas.

Por su parte, España acoge cada año festivales y ferias de gran relevancia mundial, como Fitur, el Mobile World Congress, el Festival Internacional de Benicàssim o la Feria de Abril de Sevilla, que han de cumplir el marco normativo que ampara la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y que cuenta con unos estándares ampliamente desarrollados, lo que debería quedar reflejado a nivel internacional.

Desde Fundación ONCE señalan que, sin embargo, y a pesar del desarrollo alcanzado a múltiples niveles, especialmente en el campo de la tecnología, existe un gran número de personas que no pueden participar ni disfrutar de estos acontecimientos. La razón es la no inclusión de criterios de accesibilidad universal, lo que supone importantes barreras para la plena participación.

Esta guía pretende recoger las principales barreras existentes en las construcciones efímeras para eventos, que imposibilitan la participación del conjunto de la sociedad, así como acciones recomendadas para su supresión. Dos son las ópticas fundamentales: la propia organización del evento y la estructura temporal erigida para tal fin. Las barreras comienzan desde la compra de entradas, pasando por los servicios de restauración, la información y comunicación, la colocación del mobiliario y la atención a clientes con discapacidad.

La mesa ha contado, además, con la participación de Katrien Mampaey, directora de gestión de productos de VisitFlanders, y Helena Pereira Ribeiro, directora de proyecto del Departamento de Oferta y Promoción de Recursos de Turismo Portugal. Ivor Ambrose, director gerente de la European Network of Accessible Tourism (ENAT), actuó de moderador.

CONGRESO TECNOLOGÍA Y TURISMO

Por segundo año consecutivo, el Congreso Internacional de Tecnología y Turismo para la Diversidad, organizado por Fundación ONCE, se está celebrando en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital malagueña. En esta tercera edición muestra cómo la tecnología, los destinos turísticos inteligentes, los productos y servicios mejoran la vida de todas las personas, han recordado en un comunicado.

Plantea una gran diversidad de temas, materias y proyectos de toda índole en el campo de la tecnología y el turismo para favorecer la integración e inclusión de las personas con discapacidad.