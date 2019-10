El Gobierno califica a Quim Torra como un "iluminado" que no tiene hoja de ruta para Cataluña

El ministro de Fomento en funciones, José Luís Ábalos, ha criticado la gestión del presidente de Cataluña, Quim Torra, al que ha tachado de "iluminado" con un Gobierno sin "hoja de ruta".

"No saben salir, no hay hoja de ruta, no hay representante", ha dicho el también secretario de Organización socialista en un desayuno informativo organizado por El Economista, en el que apostó por pasar página de este "desafío fracasado".

Ábalos ha defendido que el parlamentarismo "es la esencia de la cooperación" y ha criticado el hecho de que Torra "solo está pensando en sí mismo" y "en su misión", cuando debería contar con todos, incluidos los que no le votaron.

Rivera dice que a Cataluña lo gobierna un "tirano"

La parte positiva de lo ocurrido los últimos días en Cataluña, escenario de graves disturbios en protesta por la sentencia del "procés", ha sido, en su opinión, el comportamiento, la cooperación, y "el grado de profesionalidad" de las distintas fuerzas de seguridad del Estado.

El líder de Cs, Albert Rivera, ha afirmado que en Córdoba que Cataluña está gobernada por un "tirano" que quiere "desobedecer a los tribunales" y que "no respeta la Constitución" mientras que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, "mira para otro lado".

Durante su intervención en un acto de su partido, Rivera ha criticado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska diga que en Cataluña "no pasa nada" pero el "equipo" de Sánchez "tiene que ir con un fusil y armado hasta los dientes" para entrar en una "comunidad española" y "han tenido que "cerrar la Sagrada Familia y suspender el Barça-Madrid" de fútbol.

Rivera ha denunciado que el PSOE ha "renunciado a la igualdad" entre los españoles "comprando el discurso de los privilegios a los nacionalistas" con los que "gobierna en ayuntamientos y diputaciones" de Cataluña.

Ha considerado que "defender la igualdad" es "incompatible con el supremacismo nacionalista" y ha instado al PP y al PSOE a "firmar" un acuerdo antes de las elecciones para garantizar que "gobierne quien gobierne" no habrá "pacto con los nacionalistas".