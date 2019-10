Estrena de la seua obra pòstuma i un llibre per a honrar en la Mostra al cineasta Toni Canet, "el narrador del poble"

'Calç blanca, negro carbón' és "la quinta essència de les dificultats de fer cinema a València", ha comentat Eduardo Guillot, responsable de programació de Mostra de València, durant la roda de premsa de la pel·lícula. Una presentació que ha comptat també amb la participació de Loreto Primo, dona de Toni Canet; Montse Canet, filla del director; Joan Olivares, guionista de la pel·lícula i Carlos Aimeur.

La 34 edició de la Mostra s'inaugura amb la projecció de 'Calç blanca, negro carbón' (2017). El film, que compta amb una participació molt activa de Toni Canet, reviu els processos de la producció tradicional de calç i carbó i mostra els vincles que uneixen els pobles i zones rurals que han conreat aquestes tècniques durant segles. "És un testimoniatge molt important. Sent que les generacions passen i tot açò es perd. Es perd la memòria, els treballs, les relacions", ha declarat Montse Canet.

La cinta està rodada entre Formiche Alto (Terol), on un col·lectiu vol recuperar les últimes carboneres perquè almenys quede record de la seua existència, i la població valenciana de Llutxent, on un grup de veïns impulsa la posada en valor dels seus forns de calç. "Ens avancem a la moda de parlar de l'Espanya buidada. Falta molta voluntat política davant aquests moviments migratoris de les zones rurals a les grans ciutats", ha apuntat el guionista Olivares.

"Ell volia fer cinema de la forma que fora. Mai deixa d'intentar de fer ficció", ha afirmat Loreto Primo. Canet va tindre tot tipus de dificultats, a vegades burocràtiques a vegades polítiques per a fer cinema.

"La societat valenciana s'ha perdut grans obres que Toni no va poder dur a terme", ha apuntat, per la seua banda, Aimeur. "Imagine que molts polítics pensarien que com li anaven a donar diners si podia mossegar-los la mà", ha agregat la filla del director.

A més de l'estrena de la pel·lícula, Mostra de València-Cinema del Mediterrani repassarà la filmografia del director amb la projecció de les pel·lícules 'Amanece como puedas' (1988) i 'La camisa de la serp' (1996), dos comèdies juvenils que van suposar l'enlairament de la seua carrera, així com 'Las alas de la vida' (2006), que va obtindre el Premi al Millor Documental en la Seminci i és un impressionant testimoniatge sobre la mort. Un acostament en clau documental a les disquisicions mèdiques, metafísiques i familiars d'un home, Carlos Cristos, que lluita contra una dolència neurodegenerativa i de la qual a penes existeixen línies d'investigació.

EL 'MAKING OF' D'UNA VIDA

A més, Mostra de València, en col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura i la Fundació SGAE, ha publicat 'El fill del calciner', del periodista i escriptor Carlos Aimeur. Un llibre que reconstrueix la vida i obra de Toni Canet a través dels testimoniatges d'amics, companys i familiars. "És un 'making of' de la vida de Canet. Una persona plena de vitalitat, d'honestedat i amb una capacitat enorme per a aconseguir molt amb a penes res. Un lluitador nat", ha apuntat Aimeur durant la presentació.

Canet, que al novembre del 2018 va ser objecte de reconeixement pòstum en la primera gala dels Premis de l'Audiovisual Valencià, va ser un cineasta molt vinculat amb la Mostra de València-Cinema del Mediterrani, on 'La camisa de la serp' va competir en Secció Oficial i 'Las alas de la vida' va guanyar el Premi al Millor Documental.

Toni Canet va estudiar Art Dramàtic. L'any 1984 crea la productora Doll d'Estels, amb la qual realitza diversos documentals institucionals i espots publicitaris per a televisió. Al 1988, escriu, dirigeix i produeix la seua primera pel·lícula, la comèdia 'Amenaza como puedas', seleccionada per al Festival del Cairo i premi a la millor pel·lícula en la VI Mostra de Cinema de Catalunya. Canet també va dirigir 'La camisa de la serp' (1996) i 'Les ales de la vida' (2006)

L'any 2007, va participar en la pel·lícula col·lectiva 'Ja en tenim prou'. Toni Canet va treballar per a Canal 9 dirigint sèries documentals com 'Solfa íntima' (1990), 'Crònica amarga' (1991) i 'Viatjar sense bitllet' (1998), així com 'Benifotrem' (1985), que va ser la primera sèrie de ficció de producció pròpia realitzada per la televisió autonòmica.