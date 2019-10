Un jutge va arxivar al 2018 una denúncia de la víctima de Dénia contra el seu agressor després de demanar-ho Fiscalia

Les diligències urgents, per un presumpte delicte de trencament de condemna, van ser arxivades a petició de la Fiscalia, a la qual es va adherir la defensa de l'home.

La denúncia la va formular la pròpia víctima un dia abans -8 de març del 2018-, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Així mateix, el Jutjat penal 3 de Benidorm va condemnar el passat 25 de febrer al detingut per dos delictes de violència de gènere comesos contra la seua exparella, així com per altres dos delictes de violència domèstica comesos contra la filla menor de la dona.

Es va declarar provat que l'acusat havia agredit en dos ocasions la seua aleshores companya sentimental i la filla menor d'aquesta, en el domicili de Dénia on tots ells convivien, els dies 31 de desembre del 2017 i 2 de gener del 2018.

L'home va ser condemnat a 112 dies de treballs en favor de la comunitat, a la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb cadascuna de les víctimes de dos anys i dos dies; així com la prohibició del dret a tindre i portar armes durant quatre anys.

CRIDADA A UN FILL D'ELLA

Per la seua banda, en aquests moments, el Jutjat de Violència sobre la Dona de Dénia manté obertes, des de febrer d'enguany, unes diligències prèvies contra l'investigat per possibles delictes d'amenaces i trencament de mesura cautelar, arran d'un informe de la Policia Local.

Segons eixe informe, la víctima va referir que el seu excompany s'havia posat en contacte telefònic amb un altre fill d'ella, major d'edat i que resideix a Rússia, i havia fet amenaces contra ella i la seua filla xicoteta.

La víctima va morir degollada per l'home dimarts passat després que ell comprara una escala i accedira a la vivenda de la dona, a la qui va atacar mentre dormia.