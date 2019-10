El profesor de Santiago que apoyó a La Manada no aceptará "topless" en sus clases, aunque lo "mande Cristo"

El docente actualmente bajo suspensión cautelar Luciano Méndez Naya, profesor en la Facultad de Económicas y denunciado por una de sus alumnas por haber criticado su escote en la clase de Matemáticas que imparte, ha defendido este miércoles no aceptar "topless" en su clase aunque lo "mande Cristo".

"Yo no doy clase a mujeres en topless, ¿de acuerdo? Me da igual que me mande el rector, me da igual que me mande el presidente de España o que me mande Cristo bendito", ha dicho a la llegada a su lugar habitual de trabajo a la prensa allí concentrada, aunque en esta jornada ya no ha desempeñado su puesto.

"Y punto", ha añadido con contundencia y sin aceptar preguntas. Únicamente ha argumentado que volvería a hacer lo mismo.

"Lo digo desde aquí para toda la humanidad. A ver si nos enteramos de cómo soy yo. No me preocupa en absoluto defender esto ante quien haga falta", ha expresado, para añadir que a sus clases se va a trabajar y que cree en la lógica y en la razón y, por eso, se dedica "a instaurarlas" en sus alumnos.

Independientemente de cuál sea el desenlace, ha confesado no estar preocupado, como sí lo estuvo cuando fue acusado de maltratar a una mujer, un suceso del que salió absuelto. "No soy una persona violenta", ha apuntado al respecto.

Suspensión cautelar de docencia

El rector de la Universidad de Santiago (USC), Antonio López, ha anunciado esta mañana la suspensión cautelar de este educador.

López ha explicado, al ser consultado en un acto en Compostela, que ante la "gravedad de los hechos" y "la preocupación razonable por estas conductas" se ha acordado la citada medida provisional, la cual se conservará, modificará o levantará en función de lo que resulte del procedimiento sancionador que se iniciará en breve.

En ese proceso que arrancará "en pocos días", ha concretado, se tendrán en cuenta las pruebas aportadas por la estudiante, así como por el resto de compañeros y por el propio profesor relevado de sus funciones, si fuera el caso.

Absuelto por violencia machista y defensor de La Manada

Méndez Naya también se vio envuelto en una causa por violencia machista, de la que salió absuelto, y creó una gran polémica al colgar un vídeo en el que defendía a la Manada que violó a una joven en los San Fermines de 2016, al espetar que "la chavala disfruta".

El profesor ha sido denunciado ahora por una de sus alumnas, a la que supuestamente pidió que se sentase al fondo del aula, en lugar de en primera fila, porque su "escote" hacía que casi se le viese "un pezón".

La estudiante presentó una queja ante el decanato, que, como manda el protocolo, fue trasladada al Rectorado, que este miércoles ha adoptado la suspensión cautelar.

Méndez Naya saltó por primera vez a la prensa por un hecho similar al relatado, al realizar unos comentarios machistas en 2016 igualmente sobre el escote de una de sus alumnas, que acabó dejando sus estudios.

Fue sancionado por esos hechos con la suspensión de empleo y sueldo por un período de dos meses y numerosos estudiantes se movilizaron en su contra.