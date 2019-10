PSPV i Compromís confien que hi haja pressupostos del 2020

PSPV i Compromís han mostrat aquest dimecres la seua confiança en que el Consell presentarà pressupostos autonòmics per al 2020, a poc més d'una setmana perquè concloga el termini, mentre el PP ha advertit que si no ho fa serà "un fracàs del Botànic".

El portaveu socialista, Manolo Mata, ha afirmat en ser preguntat sobre si hi haurà uns nous comptes abans del dia 31 que no ho sap, però ha agregat: "Jo esperaré el dia 31 ací a veure si vé el conseller d'Hisenda com tots els anys i si no vé, esperaré la següent, i si no, l'altra, però jo confie que si hi haja".

Sobre aquest mateix tema, el portaveu de Compromís, Fran Ferri, ha assegurat que el seu grup recolzarà el que decidisca el Consell perquè prendrà "la decisió més oportuna", però s'ha mostrat "segur, convençut" que hi haurà pressupostos per al pròxim exercici.

Al seu juí, tant si hi haja nous pressupostos com si es prorroguen dels actuals són bones opcions, ja que ha indicat que seria bo tindre nous comptes però també està justificada la pròrroga davant la falta de govern a Madrid i de pressupostos de l'Estat.

La portaveu del PP, Isabel Bonig, ha assenyalat que han de presentar els pressupostos i si no seria "un fracàs" d'un Botànic que està vivint un inici de legislatura "difícil". Al seu juí, és un problema de presa de decisions, perquè "ningú vol posar cara a les retallades".