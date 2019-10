Valencia Boat Show logra "lleno total" con unas 90 empresas y suma a la zona profesional actividades abiertas al público

El certamen, que impulsan la Unión de Empresas Náuticas (UEN) y el Consorcio Valencia 2007, se ha presentado este miércoles a bordo del catamarán Boramar, amarrado junto a La Base. El acto ha contado con la presencia del director del certamen, Nacho Gómez-Zarzuela; la presidenta de la Unión de Empresas Náuticas (UEN), Isabel Gil; el director general de La Marina de València, Vicent Llorens, el diputado de Turismo, Jordi Mayor, y el director general de Turismo València, Toni Bernabé.

De este modo, el Valencia Boat Show será abierto al público y gratuito a excepción de la zona profesional o 'De Armadores' dedicada a la exposición y venta de embarcaciones, motores, accesorios y servicios náuticos.

El certamen ha logrado este año batir el récord de expositores y colgar el cartel de "completo", con más de 90 empresas presentes en el evento, que junto con las numerosas actividades paralelas, harán que el certamen ocupe "la mayor superficie de su historia". Las empresas del sector náutico han tenido una respuesta muy positiva en esta edición del certamen que cuenta con un 40 por ciento de expositores que acuden por primera vez al salón, subrayan los organizadores en un comunicado.

La Zona de Armadores, situada entre el Tinglado Nº2 y La Base, albergará la exposición de embarcaciones nuevas y novedades de los principales astilleros nacionales e internacionales. Ofrece un espacio de trabajo con lámina de agua pensado para los profesionales, y ubicado junto a los pantalanes, lo que permite probar las embarcaciones en el mar antes de comprarlas.

Esta área, a la que se tendrá acceso de pago o mediante invitación, contará con la presencia de las principales marcas del sector y de numerosas novedades del año, entre las que se encuentran varios modelos nominados a los prestigiosos galardones European Yacht of the Year y European Powerboat of the Year, que se entregarán el próximo mes de enero durante el salón náutico de Düsseldorf.

También se habililitará Expo & Market en la plaza de l'Ona. De acceso gratuito, esta sección acogerá la exposición de ropa, accesorios, asociaciones, operadores turísticos, agencias, federaciones, puertos y marinas, así como deportes náuticos como surf, paddle surf, kayak, buceo, kite surf y pesca, zona gastronómica, intervenciones artísticas y los conciertos de La Pérgola, que durante el certamen amplían sus horarios y cambian de ubicación.

Junto a ellos, a los pies del Veles e Vents, se ubicará la playa Decathlon, donde los visitantes podrán probar en el agua el material de la conocida marca francesa. Frente a ellos, al otro lado del canal en la Marina Norte estará el Buque de Acción Marítima Audaz, que acude de la mano de la Armada Española y podrá visitarse de forma gratuita.

Además, el salón valenciano recupera La Base, antigua sede del equipo suizo de la America's Cup Alinghi y todo un símbolo de la vela mundial, para acoger la oferta de náutica 4.0, startups e innovación náutica, así como las zonas dedicadas a cultura, talleres infantiles y cine náutico.

El Club de les Comarques, situado entre el Tinglado Nº2 y el Edificio del Reloj, será otra de las sedes de este renovado salón y acogerá charlas y el I Encuentro profesional de turismo náutico, donde agencias organizadoras de eventos nacionales y locales podrán conocer de primera mano la oferta náutica valenciana.

El director del Valencia Boat Show, Nacho Gómez-Zarzuela, ha augurado que este evento "cuenta con un presente maravilloso pero con un futuro aún mejor". "Este año nos hemos centrado en dos factores: potenciar la náutica y sobre todo la apertura del salón a la gente, convertir el salón en un festival del mar. Queremos que venga el mayor número de gente posible y que todos sean participes del Valencia Boat Show", ha aseverado.

"NO ES UN SECTOR DE PRIVILEGIADOS"

Por su parte, Vicent Llorens ha comentado que La Marina de València "es un espacio abierto a la ciudadanía". "Teníamos que abrir la concepción de la náutica, que no es un sector de privilegiados. Acercarse al mar no tiene que estar reservado a unos pocos, porque puedes acercarte al mar de muchas maneras", ha defendido.

El Valencia Boat Show cuenta con Feria Valencia como socio estratégico, MAPFRE como aseguradora oficial, Citroën como vehículo oficial, Gipsy Gin como ginebra oficial y el patrocinio de MYachts, Cillar de Silos y Valencia Mar. También agradece la colaboración de Alfatec, Tactic Audiovisual, Federación de Vela de la Comunitat Valenciana, Decathlon, Helly Hansen y Valencia Premium, así como el apoyo de Turisme Comunitat Valenciana, València Turisme, Ajuntament de València, Fundación Deportiva Municipal, y Turismo Valencia.