Confecomerç reitera el seu rebuig a Intu Mediterrani

El president de la patronal del Comerç a la Comunitat Valenciana, Confecomerç CV, Rafael Torres, ha tornat a reiterar aquest dimecres el seu rebuig al projecte d'Intu Mediterrani, el macrocentre comercial previst a Paterna (València), que segons ha advertit, cada ocupació que cree "va a destruir multiplicat per dos" el que ja existeix en el xicotet comerç.

"Si diuen que van a crear 5.000 ocupacions de qualitat més que dubtosa i temporalitat prou lamentable com sol ser habitual en aquest format, segur que van a destruir almenys 10.000 dels de qualitat que existeixen i ha de seguir existint", ha augurat Torres.

Així ho ha manifestat durant la presentació de la campanya 'Xicotet Comerç. És el teu torn', juntament amb la directora general de Comerç, Rosana Seguí, en ser preguntat pel projecte, després que el TSJCV haja anul·lat la resolució de la Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori d'octubre del 2016 que denegava la proposta inicial del Pla d'Actuació Territorial Estratègica (ATE) 'Port Mediterrani', i haja demanat al Govern valencià un nou informe perquè el projecte comercial siga sostenible.

Per a Torres, aquesta és una "tornada a la casella d'eixida", ja que el tribunal no ha dit "ni que sí ni que no", sinó que assenyala que "no és vàlid tot el que havien plantejat i s'ha d'emetre un nou informe" però tampoc no han dit que s'aprove, ha puntualitzat.

Així mateix, ha desvetlat que els promotors del macrocentre comercial van intentar buscar el suport de Confecomerç però els van transmetre que no hi havia "res de què parlar, més que prendre un café i poc més perquè no tenim res en comú", ha assegurat Torres.

El líder de la patronal del comerç autonòmica ha volgut deixar clar que no és que estiguen en contra d'aquest projecte en concret, però sí són contraris a "tots aquells projectes que representen el que representa aquest, perquè tot el que ells generen d'ocupació ens ho van a destruir multiplicat per dos al teixit que nosaltres representem".

Al final, ha augurat, "la riquesa es repartirà entre uns pocs" perquè, tal com ha recordat, el capital és anglés, canadenc, i luxemburgués, i prové de fons d'inversió que "no crec que es preocupen per protegir al comerç", ha apuntat. A més, "aquesta empresa que està venent els seus centres comercials per tota Espanya perquè té un deute superior a 5.000 milions i està venent-los per a poder disminuir el deute", ha agregat.

"Saturació descomunal"

Més enllà de formats, Torres també ha posat l'accent en el fet que a la Comunitat Valenciana existeix una "saturació descomunal" de superfície comercial, sent la tercera regió a Espanya amb més metres quadrats de superfície comercial i d'aprovar-se el projecte d'Intu Mediterrani, "passaríem a liderar tristament aquest ranquing".

Al seu juí, "no hi ha més que mirar altres comunitats", com Catalunya, que té la mitat de superfície comercial que la Comunitat Valenciana i històricament han venut molt més.

Segons Torres, aquest nou macrocentre comercial "no el demanda ningú, no és necessari i no només va a danyar el xicotet comerç, sinó que va a danyar les grans superfícies ja existents, quan moltes estan ja mig tancades que donen pena".

En definitiva, "si (Intu) és legal i no es pot fer res que s'aprove, però com a idea de negoci creiem que va a generar molts més danys que beneficis", ha conclòs.

En la mateixa línia, la directora general de Comerç, Artesania i Consum, Rosana Seguí, ha admès que encara que el projecte d'Intu representa "un model que socialment no ens agrada", si finalment "compleix totes les normes evidentment s'acceptarà i es podrà construir".

Per a Seguí, la sentència del TSJCV retorna el projecte al "punt de partida" i en aquests moments la Generalitat està "estudiant què fer", davant la decisió del tribunal i si recórrer o no la decisió del tribunal.

En tot cas, "si després el centre Intu compleix tota la normativa, evidentment tindrà la seua llicència per a poder instal·lar-se". "Una altra cosa és que ens agrade aquest model", ha puntualitzat, ja que la valenciana és "la tercera comunitat amb més metres comercials que existeix a Espanya i això no beneficia ni el xicotet comerç ni les grans superfícies que existeixen ara", ha reflexionat.