À Punt ofereix aquest dijous la gala d'inauguració de la Mostra de València

À Punt és, per segon any consecutiu, mitjà oficial del certamen audiovisual i promou un premi en la secció oficial, i dins de la programació prevista, es projectaran quatre produccions en les quals participa À Punt: 'La innocència', òpera prima de Lucía Alemany; 'Cuerdas', primera pel·lícula de José Luis Montesinos; 'Una dona amb unes ales tremendes', dirigida per Pedro Pérez Rosado, i 'Zero', d'Iñaki Sánchez Arrieta, que competeix en la secció oficial.

La Mostra enguany homenatja el cineasta valencià Toni Canet, quan està a punt de complir-se el primer aniversari de la seua mort, al novembre del 2018.

El certamen emetrà la pel·lícula 'Calç blanca, negro carbón', obra pòstuma de Canet, que també es podrà veure per la televisió d'À Punt aquest dijous en el programa de documentals 'Zoom'.