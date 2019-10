Compromís diu que el delicte de sedició "no cap en un país democràtic" i el PSPV que està "molt bé" en el Codi Penal

Així s'han pronunciat tots dos en declaracions als mitjans en els passadissos del parlament valencià, després que la vicepresidenta de la Generalitat i líder de Compromís, Mónica Oltra, haja defès precisament eliminar eixe delicte del Codi Penal.

Ferri ha explicat que aquest delicte, conforme està tipificat i interpretat en la recent sentència del TS als líders del 'Procés', podria aplicar-se a les persones que es van posar davant del Forn de Barraca per a impedir el seu enderrocament o els qui s'interposen perquè no es produïsca un desnonament: "Creiem que s'està vulnerant el dret de lliure expressió, de manifestació i de concentració pública".

"No cap en un país democràtic avançat, sinó més en un país democràtic autoritari, que pareix que és el que alguns voldrien. És una cosa que venim arrossegant de codis penals antics que hauria de ser eliminat, per a això ja està el de rebel·lió, que seria assimilable al que tenen en altres països de la UE", ha incidit el portaveu de Compromís i membre del Bloc.

A més, ha destacat que els sorprèn ser "els únics" que estan "posant sobre la taula solucions a un problema molt greu" com el de Catalunya mentre uns altres "només estan tirant gasolina per pur electoralisme".

Preguntat sobre si ell defèn la llibertat dels polítics del 'procés' condemnats, després que el Bloc defenguera aquest cap de setmana l'amnistia en una resolució, ha indicat que açò és una cosa que "no ho demana ni Junqueras" i només ha volgut apuntar que defenen "possibles solucions a un conflicte" per a començar un diàleg "honest, de recomposició i amb concòrdia" entre l'Estat i Catalunya. "Que és la llibertat? Doncs la llibertat. Que és no sé què? Doncs és no sé què. Estem plantejant solucions", ha incidit.

Respecte al qüestionament d'eixa resolució del Bloc, ha indicat que tant Compromís com el propi Bloc són organitzacions on "no es talla la veu a ningú" i tothom pot expressar la seua opinió. Totes les opinions són "respectables", ha dit, i "totes formen part d'una aportació en positiu i sincera per a solucionar el conflicte".

El socialista Manolo Mata ha indicat, per la seua banda, que el delicte de sedició està "molt bé en el Codi Penal", Espanya porta 150 anys amb la descripció d'eixe delicte i "no es tracta que desapareguen determinats delictes, són conductes tipificades".

A més, ha agraït a l'Advocacia de l'Estat que qualificara en el cas del 'Procés' per eixe delicte de sedició perquè si no "els havien absolt". "L'Estat va funcionar molt bé", ha incidit.

Sobre la resolució del Bloc i si pot afectar les relacions en el Botànic, ha indicat que no i ha assenyalat que es tracta d'una de les cinc organitzacions que formen Compromís, amb la qual "pareix que les altres quatre no estan d'acord". "Manifesta una determinada posició política, jo la respecte, no la compartisc, però em pareix molt bé. Després els qui jutgen són els electors", ha conclòs.

La portaveu d'Unides Podem, Naiara Davó, ha assenyalat sobre aquesta qüestió que ells són partidaris de poder estudiar propostes i entre elles està la reforma del Codi Penal, però ha incidit que s'equivoquen si pensen que el tema de Catalunya és judicial, perquè el que cal fer és "política" i reprendre el diàleg.

PP: OLTRA "S'HA LLEVAT LA CARETA"

La portaveu del PP, Isabel Bonig, ha assegurat que Oltra "ja s'ha llevat la careta" i ara "pretén blanquejar els secessionistes i els qui han subvertit l'ordre constitucional". Al seu juí, és "un frau de llei" perquè "planteja modificar una llei per a poder esmenar una sentència i això és molt greu, és propi dels sistemes dictatorials, es nota que és comunista, comunista i comunista".

"Pretén modificar el Codi Penal per a esmenar el que ha dit un tribunal i ha dit que aquests delinqüents ja estan condemnats per sedició i malversació", ha insistit Bonig.

Per a la dirigent 'popular' el responsable de tot açò és el president Ximo Puig perquè ho és gràcies als vots d'Unides Podem i Compromís, "els que volen seguir el mateix procés de catalanització en la societat valenciana, açò és un exemple". "Si hui mateix no ix Puig a desmentir i trencar amb Compromís i esmenar a Oltra significa que està amb Bloc-Compromís i amb eixe procés de catalanització", ha advertit.

El portaveu de Cs, Toni Cantó, ha assegurat que no li sorprèn la proposta d'eliminar la sedició, que demostra que Compromís "es posa una vegada més del costat dels colpistes lladres presos". Segons ha dit, ell espera que complisquen "fins a l'últim dia" de condemna, encara que creu que el més probable és que s'acabe demanant l'indult o que "ni tan sols necessiten demanar-ho" perquè ixen "d'ací a no res" o "seguisquen gaudint d'una vida privilegiada" a la presó.

El síndic adjunt de Vox, José María Llanos, ha acusat Compromís de "seguir apostant per la violència recolzant els grups violents, el colpisme i el terrorisme de carrer". A més, ha apuntat que a Oltra "pareix que li agrada molt fer lleis" però li ha recomanat que si vol eliminar delictes "busque experts". A més, ha indicat que la sedició "existeix en totes les societats democràtiques i canviar-ho seria fer un CP a la carta" i portaria "a l'absurd".