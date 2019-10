Espadas ve "demasiado teatro" con presupuestos en PP y Cs, que están "en campaña electoral y ajenos a Sevilla"

A preguntas de los periodistas, tras visitar la nueva pérgola de acceso a Torre Sevilla, Espadas ha afirmado que "cuando hay un acuerdo en materia de presupuestos es porque es bueno para la ciudad", unas cuentas que asegura que son "transparentes" que serán conocidas "por todos los sevillanos".

Así, considera que es "poco responsable" que quien "no está dispuesto a sentarse y plantear una propuesta real" critique la posibilidad de llegar a un acuerdo "legítimo" presupuestario entre su gobierno y Adelante Sevilla. "Hay demasiado teatro y escenificación falsa de problemas donde no los hay y de realidades que no son aquellas en las que vivimos", sentencia, recordando que ambos partidos de la oposición llegan a hablar de "impuestazos, pese a que no existe subida de los tributos".

El responsable municipal se pregunta si acaso PP y Cs consideran que la ciudad puede seguir sin presupuesto, por lo que sus críticas le suenan más "a ruido electoral por las elecciones generales". "Se les acaban los argumentos porque no los tienen y los utilizan hasta manosearlos, generando la poquísima credibilidad que tienen", manifiesta, incidiendo en que los sevillanos conocen ya al PP y a su portavoz y "le han dado poco crédito en las urnas".

Por todo ello, ha pedido a PP y a Cs que "sean más constructivos y que presenten sus alternativas vía enmienda", instando además a los naranjas a que tengan una posición "más parecida y constructiva a la que se hizo en el anterior mandato", cuando era portavoz Javier Millán -actual delegado provincial de la Junta de Andalucía-, más allá de centrarse en "alinearse con las derechas".

De hecho, indica que se podría ser "más cauto" por parte de estos partidos a la hora de definir a Adelante Sevilla como "extrema izquierda", sobre todo teniendo en cuenta que en la Junta de Andalucía PP y Cs gobiernan gracias a la "extrema derecha" de Vox.

"Cuando iniciamos el mandato, el portavoz del PP, Beltrán Pérez, decía que no entendía como el PSOE iba a gobernar en minoría y que debía hacerlo con la fuerza que entendía más próxima, Adelante Sevilla, para dar estabilidad y ahora se escandaliza de la posibilidad de un acuerdo para sacar el presupuesto adelante", ironiza, dejando claro que las cuentas de 2020 son "urgentes e imprescindibles".