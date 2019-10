Ayuntamiento de Valladolid aprueba el primer jardín vertical del 'Urban GreenUp', que deberá estar ejecutado en verano

Este ha sido uno de los acuerdos adoptados en la reunión del órgano de Gobierno celebrada este miércoles, con la presidencia del alcalde de la ciudad, Óscar Puente.

En el Área de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, se ha aprobado el 'Proyecto de obras de infraestructura verde: jardín vertical en edificio de El Corte Inglés' en la calle Constitución, en desarrollo del proyecto Urban GreenUp 'New strategy for re-naturing cities through Nature-Based Solutions', así como disponer la apertura del procedimiento para adjudicar la contratación del mismo con un gasto autorizado de 209.629,07 euros.

El proyecto europeo está promovido por el Ayuntamiento de Valladolid a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico y, como ha explicado la concejal del Área, Charo Chávez, además del jardín vertical de este edificio incluye otras acciones como la cubierta de la marquesina de la Plaza España, la actuación en el mercado de El Campillo o los toldos verdes en la calle Santa María.

Estas actuaciones deberán estar ejecutadas, según ha precisado Chávez, en verano de 2020 y a continuación se realizará un seguimiento durante dos años para comprobar el beneficio de este tipo de soluciones verdes que se implantarán.

Estas mediciones se llevan a cabo a través de unos sensores, que ya están instalados, y que miden la oscilación térmica o la contaminación, entre otros parámetros, para comprobar si estas actuaciones ayudan a disminuir el "efecto calor" en la ciudad, sobre todo en la zona donde se instalan, ya que forman parte del eje en el que "menos árboles y jardines hay".

En el Área de Planeamiento Urbanístico y Vivienda, se acordado la disolución de la Junta de Compensación del Plan Parcial Fuente Berrocal, con lo que, como ha explicado el concejal Manuel Saravia, se da el paso necesario para que en unos años el ayuntamiento asuma todas las competencias en el tratamiento de espacios urbanos de este ámbito.

Saravia ha recordado que había tres entidades de este tipo en la ciudad, y las otras dos eran Los Doctrinos, en el límite sur de la ciudad, y Santa Ana. "Ha habido múltiples problemas, y ha habido que irlos resolviendo", ha añadido el concejal, que ha recordado que estos dos están también en "vías de solución definitiva".

Todas estas zonas acabarán por entrar en el sistema viario de la ciudad y evitar problemas para servicios como la recogida de basuras.

MÁS VIVIENDAS EN VILLA DEL PRADO

Entre los asuntos del Área de Movilidad y Espacio Urbano, la Junta de Gobierno ha concedido la licencia de primera ocupación de nueve viviendas unifamiliares en Villa del Prado, y a la torre aulario de la sede Mergelina de la Escuela de Ingenieros Industriales; y se ha aprobado una modificación del proyecto de obras de un edificio con 96viviendas (antes 94), tres locales, zona común, trasteros y 165 plazas de garaje para coches y 23 para motos, en una parcela situada entre las calles Monasterio de Santo Domingo de Silos, Santa María de Montserrat y Santa María de Moreruela.

En materia de Planificación y Recursos, el órgano de gobierno ha aprobado el expediente para la contratación, mediante procedimiento abierto, de los servicios de impresión, plegado y ensobrado de los envíos postales del Consistorio durante dos años, autorizando un gasto total de 121.000 euros.

Asimismo, pero en el Área de Participación Ciudadana y Deportes, se ha dado el visto bueno a la contratación, por concurso público, del arrendamiento de un local para las asociaciones vecinales Pisuerga-Huerta del Rey y Los Santos-Pilarica para su utilización como sede.

El presupuesto total del contrato es de 45.563,76 euros (IVA incluido), con cargo a los presupuestos de los años 2020 y 2021. El gasto autorizado con cargo al presupuesto del próximo año asciende a 209.629,07 euros.