UGT señala en un informe los problemas de movilidad y acceso de los trabajadores de Lagoh

En rueda de prensa, el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, ha detallado datos sobre el informe, que ha sido entregado a la dirección de las empresas del centro comercial, como el problema de la movilidad que podría derivar en "colapso constante" en el Puente del V Centenario, entre otras zonas.

En el informe, según ha informado UGT en un comunicado, se pone de manifiesto que la única línea de autobús de acceso, la línea 35 de Tussam, tiene un horario de comienzo del servicio en el Prado de San Sebastián a las 9,00 horas, "cuando a esa hora muchos trabajadores tienen que estar ya en el centro comercial".

Asimismo, el último metro parte a las 23,00 horas "lo que conlleva que a los trabajadores que no tengan vehículos propios no podrán trabajar más allá de las 22,00 horas". "A todo esto habría que añadir que Lagoh dispone de 2.832 plazas de parking en superficie" que son "insuficientes si tenemos en cuenta el número de trabajadores y clientes del mismo", ha alertado Bautista Ginés.

"Estamos por la creación de empleo y por ello pusimos todo tipo de facilidades a la construcción y apertura del centro comercial, entendiendo que eran más de 1.800 puestos de trabajo necesarios para Sevilla, pero no podemos estar de acuerdo con la falta de interés por facilitar el acceso a sus puestos a los trabajadores ni con las condiciones en las que llegan", ha añadido.

Según ha afeado, "un trabajador no puede irse de su casa dos horas antes porque no tenga posibilidad de aparcar y el lugar más cercano sea el aparcamiento de Abengoa, a media hora andando o en los Bermejales, porque tenga problemas de accesos, problemas de colapso o falta de seguridad. Esto lo tienen que solucionar la administración y lo tiene que hacer ya porque ir al trabajo no puede ser cada día un problema".

En la misma línea se ha pronunciado Puri Gil, delegada de UGT y presidenta del Comité de H&M en el centro comercial, quien ha subrayado que "los trabajadores nos enfrentamos cada día a serias dificultades para asistir a nuestro centro de trabajo".

Al hilo, ha agradecido a las empresas que se están "preocupando" por su situación porque "nadie ha pensado en las personas que cada día debemos trabajar en el centro comercial, unas 1.800 con contrato fijo, en distintos turnos y hasta la medianoche en el caso del cine, con lo que muchos nos vemos obligados a desplazarnos con horas de antelación al comienzo o fin de nuestra jornada".

A esto se suma, en su opinión, "la falta de aparcamientos en superficie que no nos permite aparcar en el propio dentro comercial o la ausencia de transporte público", lo que genera "una situación de desamparo bastante grave".

Igualmente, el responsables de grandes almacenes de FeSMC-UGT Sevilla, Alberto Martín, ha agregado que "el problema de movilidad y aparcamientos tan evidente en el centro comercial Lagoh que es una tónica general en el sector de comercio en Sevilla".

UGT Sevilla ha trasladado estos problemas al Ayuntamiento, al que ha pedido de forma "urgente" un plan de movilidad para facilitar el acceso a clientes y empleados, que los trabajadores dispongan de una acreditación o similar para poder acceder al parking del centro comercial y así, poder acudir a su puesto de trabajo en el horario establecido.