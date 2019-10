PSPV y Compromís confían en que haya presupuestos de 2020 y el PP advierte que si no sería "un fracaso del Botànic"

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha afirmado al ser preguntado sobre si habrá unas nuevas cuentas antes del día 31 que no lo sabe, pero ha agregado: "Yo esperaré el día 31 aquí a ver si viene el conseller de Hacienda como todos los años y si no viene, esperaré la siguiente, y si no, la otra, pero yo confío en que si haya".

Sobre este mismo tema, el portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha asegurado que su grupo apoyará lo que decida el Consell porque tomará "la decisión más oportuna", pero se ha mostrado "seguro, convencido" de que habrá presupuestos para el próximo ejercicio.

A su juicio, tanto que haya nuevos presupuestos como la prórroga de los actuales son buenas opciones, ya que ha indicado que sería bueno tener nuevas cuentas pero también está justificada la prórroga ante la falta de gobierno en Madrid y de presupuestos del Estado.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, ha señalado que deben presentar los presupuestos y si no sería "un fracaso" de un Botànic que está viviendo un inicio de legislatura "difícil". A su juicio, es un problema de toma de decisiones, porque "nadie quiere poner cara a los recortes".

"Estamos ante un Consell pendiente de taponar las vías de agua pero no de gestionar. Tienen que tomar medidas. Hay que recortar 1.450 millones de euros y nadie quiere ponerle cara a los recortes, solo se dedican a aumentar los organismos públicos y los enchufes. Si no tienen para pagar que cierren chiringuitos y despidan a todos los enchufados", ha agregado.