Les EOI  mantindran oberta la matrícula fins al 31 d'octubre

Les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI) de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport mantindran oberta fins al pròxim dijous 31 d'octubre la matrícula en les últimes vacants que ofereixen en aquest curs 2019-2020.

La xarxa d'EOI públiques, configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes per 67 municipis valencians, encara disposa de places vacants en les 17 llengües que s'ofereixen. A més, roman oberta la matrícula en els cursos complementaris de dos hores setmanals.

Es tracta de tallers eminentment pràctics dedicats al treball de la destresa oral en algun dels nivells impartits (A2, B1, B2, C1 o C2), però també s'ofereixen grups d'iniciació a l'estudi d'un idioma, de preparació de les proves de certificació per a l'alumnat no oficial que s'examina per lliure, així com de perfeccionament o d'actualització de l'idioma.

Aquests tallers pràctics presencials, que es poden triar amb una durada de 30 o 60 hores anuals, es desenvolupen des d'ara fins a maig i van dirigits la ciutadania en general.

L'alumnat no ha de realitzar cap prova i simplement amb l'assistència al 75% de les sessions i el seu aprofitament s'obté un certificat.

És important tindre present que la cita prèvia no garanteix plaça en les EOI, perquè aquestes se'n van esgotant conforme passen els dies. Per açò, cal tindre preparada més d'una opció d'horaris dels quals existeix disponibilitat.

El dia de la cita de matrícula és obligatori aportar tota la documentació necessària, per a no perdre el torn. Si l'alumne s'ha matriculat amb anterioritat o en el curs actual en l'EOI on vol demanar vacant, no ha d'aportar cap document, només sol·licitar la reserva de plaça i arreplegar l'imprés de pagament de les taxes.

Si hi havia estat matriculat en una altra EOI valenciana o d'altres comunitats autònomes, ha de presentar el certificat acadèmic de notes expedit per la seua EOI d'origen. Si està matriculat en una altra EOI, ha d'aportar el resguard de matrícula.

Per a accedir al primer curs del nivell A2 de qualsevol idioma no cal tindre coneixements previs, però a partir d'eixe nivell l'alumnat de nou ingrés en les EOI ha de presentar el certificat acreditatiu del nivell immediatament inferior a aquell al qual vol accedir.

També ha d'aportar el DNI original i fotocòpia i una fotografia grandària carnet. Una vegada confirmada la plaça, l'aspirant a una vacant o un curs complementari disposa de dos dies hàbils per a presentar en la secretaria de la seua EOI l'imprés de taxes i el justificant bancari del seu abonament. No presentar-los suposa la pèrdua de la plaça.

La xarxa valenciana d'EOI ofereix aquest curs l'ensenyament de 17 llengües: alemany, anglés, àrab, espanyol per a estrangers, basc, finés, francés, grec, italià, japonés, neerlandés, polonés, portugués, romanés, rus, valencià i xinés.