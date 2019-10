Vox es queda fora de la Mesa de Les Corts Valencianes amb els vots del Botànic

De fet, Cs aposta per engegar una reforma en profunditat del reglament del parlament valencià, que data del 2006, i "fins i tot substituir-ho per un de nou", amb l'objectiu d'adaptar-ho "al XXI" i a qüestions com el multipartidisme de la X Legislatura i a altres qüestions com la paritat o l'administració electrònica.

La petició de Vox, debatuda en el ple d'aquest dimecres, parteix que els seus deu diputats tenen dret a estar en la Mesa de Les Corts -l'òrgan on s'elaboren les mesures d'organització interna- per a tindre coneixement de les propostes i no treballar "a cegues".

També es basa en el fet que Unides Podem-Esquerra Unida sí està present en la Mesa a pesar de tindre menys escons (8), ja que aquest grup va aconseguir entrar en formar part del Botànic II i renunciar PSPV i Compromís a un lloc. "Juguem amb una mà lligada en l'esquena. Hui és Vox, però demà pot ser qualsevol partit", ha advertit la seua portaveu adjunta, Llanos Massó.

Per contra, PSPV, Compromís i Podem rebutgen aquest plantejament recordant que "en cap parlament del món" estan tots els grups representats en la Mesa. "Si d'ací a no res hi haurà Vox, 'superVox' o 'recontraVox', aniran tots de forma assembleària a la Mesa?", s'ha preguntat el síndic socialista, Manolo Mata.