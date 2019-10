La direcció de Ford Almussafes i UGT firmen el nou ERTO que afectarà 5.709 treballadors

D'aquesta manera, els empleats afectats per l'ERTO, conservaran el 80% del seu salari brut i el 100% de les pagues, vacances i antiguitat. En total aquest nou expedient afectarà un total de 5.709 -d'una plantilla de 7.348, segons la mitjana de l'últim any- i no estan inclosos els empleats de les plantes de recanvis, motors, motriu, així com aquells que desenvolupen la seua tasca en departaments especials, com Seguretat o Incendis.

Els dies programats per a l'ERTO són el 4 i 5 de novembre i 18, 19 i 20 de desembre (3 i 4 de novembre i 17, 18 i 19 de desembre per al torn de nit), la qual cosa suposarà un descens de la producció d'uns 9.000 vehicles. Segons fonts sindicals, la direcció de justifica l'ERTO en la incertesa creada pel Brexit i la debilitat generalitzada de les vendes en el mercat europeu.

Des d'UGT, el seu portaveu Carlos Faubel ha assenyalat que el que s'ha fet és "renovar" els acords per a Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació en la planta que s'han dut a terme anteriorment. "Abans es podien negociar a un any vista els plans de producció" però ara, la situació porta a revistar trimestralment els plans, ha apuntat.

Per la seua banda, STM s'ha negat a firmar aquest ERTO i ha lamentat que no s'haja atès "ni una sola" de les seues propostes, malgrat que "a penes suposava cost per a aquesta empresa que suma multimilionaris beneficis". "Beneficis sumats gràcies a aquesta plantilla afectada per l'ERTO, i que la Direcció de l'Empresa, en lloc de reconéixer i valorar el seu esforç i professionalitat, la segueix menyspreant-ho", ha remarcat.

En aquest sentit, el sindicat critica que la direcció no haja accedit a complementar el 100% del salari i hi haja "torne a carregar l'esforç i un dany econòmic important a la plantilla, sent que acumula cinc exercicis amb beneficis record".

STM recorda que tampoc s'ha acceptat restablir el descompte del 21% en la compra de cotxes per a empleats o familiars, o un programa de renting atractiu, amb el que, segons el sindicat, "haguera crescut la demanda i amb seguretat reduiríem els dies d'ERTO". De la mateixa manera, la direcció ha rebutjat abonar les prestacions per atur consumides en cas d'acomiadament.

Tampoc CCOO ha firmat l'ERTO. Al seu juí, la direcció ha "torna a perdre una oportunitat de premiar i agrair-li a aquesta plantilla els seus esforços, podent fer que se n'anaren aquest final d'any a les seues casa sense tocar-los el salari i haver premiat per una vegada els treballadors i treballadores".

Des del sindicat recorden que és ja el quart ERTO de l'any en Vehicles i el cinqué en Motors i assenyalen que "el que no pot ser és que quan les coses van bé aquesta direcció diu que té la millor plantilla, la més flexible i millor qualitat, i quan les coses van malament carregue sobre els mateixos treballadors i treballadores la part més dura".

D'aquesta manera, CCOO critica que no s'accepta "cap" de les seues propostes, com és la utilització de cinc dies de jornada industrial -dos dies del 2020 i tres del 2021-, de manera que es cobriria les jornades de l'ERTO i els empleats "no haurien de consumir el seu atur, ni patir un minvament econòmic del 20 per cent en el salari ni haver de pagar més a Hisenda", defenen.

En la mateixa línia s'ha pronunciat CGT, que tampoc ha firmat l'ERTO. El sindicat ha criticat la postura de l'empresa, i s'ha preguntat: "si hi ha un excedent de producció, com és possible que s'estiguen realitzant hores extra?".

El sindicat ha lamentat que no s'hagen acceptat les seues propostes, entre elles, demanda una rebaixa dels "ritmes salvatges" de treball en la cadena de producció, on segons denúncia, els empleats estan "treballant al 120%" i "tots els torns estan fent una quantitat ingent hores extra".

Al seu entendre, s'hauria d'"adequar" la producció a les fluctuacions del mercat com s'ha fet anys arrere. Al seu juí, Ford, amb els seus beneficis, "és perfectament capaç d'assumir" un descens de vendes i fer parades tècniques per a fer cursos de formació en noves tecnologies o tasques de manteniment.