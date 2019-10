No obstante, el dato continúa situando a Baleares a la cabeza de las comunidades con mayor generación de residuos. En este contexto, la directora de Rezero, Rosa García, ha incidido en la necesidad de no "centrar la culpabilización" en el ciudadano, y ha apelado a la responsabilidad de los productores, que "ponen en el mercado productos que no están diseñados ni pensados para ser reutilizados o reciclados".

((Habrá ampliación))