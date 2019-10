Vuelta al cole para los acosadores de Twitter

Nueva polémica en Vuelta al cole, el programa de Telemadrid en el que los famosos se colocan frente a la pizarra de un aula llena de niños con ansias de aprender. Carlos Baute, Toni Acosta o Santiago Segura salieron de allí con el sobresaliente, pero Almeida, Mario Vaquerizo o Elena Furiase se pasaron la clase en el rincón de pensar y las redes sociales les colocaron después el cate.

El alcalde de Madrid mostró sus preferencias en cuanto a patrimonio de la humanidad, eligiendo Notre Dame frente al Amazonas, mientras que el marido de Alaska cantó que le daba igual el feminismo. Ambos mostraron y explicaron sus posturas, lo suficientemente polémicas como para que los niños disintieran. El caso es que en este país, por el momento, hay libertad de pensamiento, pero a Vaquerizo y Almeida se les llamó de todo menos bonitos en redes sociales hasta convertirles en Trending Topic durante días.

El revuelo con las aulas de Telemadrid es una muestra más de la rabia con la que ciertas corrientes que, paradójicamente, se declaran muy de izquierdas, tratan de imponer su pensamiento único. Son esos que no se plantean que, aunque Almeida esté tan equivocado como para que hasta Tamara Falcó le recuerde que es mejor cortar el tráfico que un enfisema, lo mejor para hacerle cambiar de opinión es insultarle a golpe de tuit. Pasó lo mismo con Mario Vaquerizo y el feminismo, a pesar de que en un vistazo a la vida del cantante de las Nancys Rubias se vislumbra que se reconoce en la igualdad. Lo que le da igual es ese feminismo privilegiado de Instagram que señala e impone, pero solo desde la superficie.

Y lo último es lo de Elena Furiase que, al tratar de explicar el cambio climático ni siquiera dio su opinión, sino que equivocó la respuesta. Vamos, que le pasó lo mismo que le habría ocurrido una gran parte de los que en redes sociales llevan días insultándola. Al ver que las risas y disculpas con las que ella se tomaba lo que le ocurrió no servían para nada, ha tenido que recordar que ser actriz no te convierte en inmune a las balas.

Los que de verdad deberían volver a las aulas son los de esa parte de la sociedad que utiliza las redes sociales para golpear con puños de hierro a todo el que discrepa o se equivoca. Sorprendentemente, esos acosadores suelen ser los mismos que también las usan para castigar el bullying en las aulas de verdad en cuanto un nuevo caso se convierte en el tema del día en redes, una muestra de su cinismo o quizás de su confusión. Quizás piensen que el que está al otro lado de la pantalla sí se lo merece por tener fama, dinero o el cargo que a ellos les falta.

Ser famoso no te resta derecho a equivocarte, ni tampoco a disentir que es justo lo que hacen los niños del programa cada vez que escuchan una explicación que no les cuadra. Discrepan de lo que escuchan porque ser pequeño no significa tener poco criterio. Para tener mucho de ese lo que hay que hacer es escuchar opiniones diversas y, con todas en la mano, aprender a elegir la más correcta.