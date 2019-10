CCOO pide mejorar la promoción del estudio del Asturiano para incrementar el número de alumnos, en descenso desde 2007

El secretario general del sindicato de enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente Álvarez, y la secretaria de Llingua Asturiana y Gallego-asturiano, Marta Mori, han ofrecido en rueda de prensa los detalles del informe, que ve "evidente" que "la opcionalidad entre Lengua Asturiana y Cultura Asturiana establecida en el curso 2014.2015 no ha favorecido la elección de la primera área".

Consideran por ello que "resulta urgente" extender el estudio a todos los centros concertados y privados de Asturias. "Hay que impartir el asturiano en todos los centros educativos, también en la concertada y la privada, porque parece que extraña que ningún estudiante quiera asturiano en estos centros", ha agregado Mori.

El informe refleja además que la Administración "tiene una responsabilidad clara en este sentido", en la medida en que "tiene el deber de hacer cumplir la Ley de Uso de 1998, que garantiza el aprendizaje del asturiano en todos los niveles del sistema educativo".

En cuanto al alumnado de Primaria, ha descendido un 14,55% desde 2007 el número de alumnos que optan por Asturiano. En Gallego-Asturiano, la proporción de escolares que optan por estudiarlo en los centros en los que se imparte es del 43,25%. Consideran desde CCOO que es necesario "mejorar la promoción y subsanar las deficiencias existentes" como la ausencia de libros de texto, diccionarios escolares o material complementario.

En la Enseñanza Secundaria los datos revelan que el alumnado que opta por estudiar Asturiano asciende a los 3.742 alumnos en todo el Principado, lo que implica un 11,66% del total y un descenso del 8% respecto al curso 2007-2008. Esto se debe, según ha apuntado Marta Mori, a "un mal diseño de la organización de las enseñanzas".

En Secundaria, ha agregado, "se confunde voluntariedad con optatividad". Así, los alumnos "no eligen realmente si quieren o no" estudiar Asturiano, sino que se encuentran con la obligación de escoger entre el Asturiano, una segunda lengua extranjera y optativas determinadas por los centros. Desde CCOO consideran que los alumnos "no deberían tener que escoger entre la llingua asturiana, que es un derecho, y aprender una segunda lengua extranjera". "El estudiante que opta por el asturiano renunciando a una segunda lengua es víctima de discriminación", ha agregado Mori.

Para mejorar los niveles de escolarización en Asturiano en Secundaria y Bachiller -en esta última etapa el número de estudiantes es "testimonial", con un 4% del total-, el sindicato plantea buscar una "solución inclusiva" como la de Primaria, donde el alumnado debe escoger entre Asturiano o Cultura Asturiana.

EL PROFESORADO ESTÁ "CONDENADO" A LA PRECARIEDAD

En lo que se refiere a la situación del profesorado de Asturiano, Borja Llorente ha señalado que están "condenados" por la Administración regional y la estatal a la "temporalidad" y la "precariedad", ya que "no pueden ser funcionarios" y encadenan contratos temporales con bajas retribuciones debido también a sus contratos de media jornada.

Para el sindicato sería necesaria la creación de la especialidad de Asturiano mediante la modificación del Real Decreto que regula las enseñanzas.

A ello se suma que faltan profesores de esta especialidad. Así, actualmente hay nueve plazas sin cubrir, sobre todo en centros educativos del oriente y occidente asturianos.

PROPUESTAS DE MEJORA

El informe presentado este miércoles recoge, además del estado del profesorado y la enseñanza de Asturiano, una serie de recomendaciones y propuestas de mejora para favorecer el estudio de esta asignatura, todas ellas sin tener que hacer oficial el asturiano en el Principado.

Si bien la oficialidad del asturiano generaría la especialidad docente "automáticamente", el sindicato considera que con la modificación del Real Decreto de especialidades "se puede conseguir" mejorar la situación de la asignatura.

Marta Mori ha defendido así la creación de las especialidades docentes de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano; implantar la enseñanza de ambas asignaturas a todas las etapas y centros educativos; el fomento de los estudios universitarios de lengua asturiana; la organización de cursos de capacitación para los maestros; la recuperación del horario lectivo en Bachillerato; la ampliación de la formación permanente del profesorado; la ampliación del plan experimental de bilingüismo; la promoción del asturiano y el gallego asturiano en los centros educativos; la publicación de recursos didácticos; y la certificación del conocimiento del Gallego-Asturiano.