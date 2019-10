Un policia fora de servici deté un home que esgrimia un ganivet perniler en ple carrer de València

Els fets van ocórrer sobre les 18.30 de la vesprada quan l'agent va observar a un home amb un ganivet de grans dimensions en la mà, "proferint amenaces de viva veu" i "sembrant el pànic entre els transeünts".

El policia va avisar la Sala 091 per a sol·licitar reforços sense perdre de vista el sospitós. En eixe moment, va veure passar una patrulla de Policia Local i li va demanar col·laboració.

Aleshores l'agent es va dirigir cap al sospitós, identificant-se com a Policia Nacional, i li va exigir que soltara el ganivet. No obstant açò, l'home no va atendre aquests requeriments i es va dirigir cap al policia, per la qual cosa l'agent va traure la seua arma i va exigir novament al sospitós que soltara l'arma blanca i que es tirara al sòl.

Mentre, els policies locals es van aproximar al sospitós, exhibint les seues armes. En veure's envoltat, l'home finalment va soltar el ganivet i es va tirar al sòl, sent a continuació emmanillat.

En eixe moment va acudir al lloc una patrulla de Policia Nacional i els agents van esbrinar que aquest home es dirigia al domicili d'un individu amb el qual, pel que sembla, tenia problemes econòmics i va dir que pretenia matar-ho.

INTENT D'HOMICIDI MINUTS ABANS

Els agents van esbrinar, a més, que minuts abans aquest hauria intentat apunyalar un home que es trobava per la zona passejant el gos. Pel que sembla, el sospitós presumptament se li hauria acostat esgrimint el ganivet, dient-li que ho anava a matar, i suposadament ho hauria agarrat del coll i intentat clavar-li l'arma blanca.

No obstant açò, la víctima va poder esquivar l'atac i apartar l'agressor d'una espenta i una punyada. Pel que sembla, també havia acudit a casa d'un altre ciutadà i amenaçat des del carrer a la seua família.

Per tot açò, la Policia Nacional ho ha detingut pels presumptes delictes d'amenaces i temptativa d'homicidi i li ha intervingut el ganivet, d'uns 35 centímetres de longitud. Es continuen les investigacions per al total esclariment dels fets.