El profesor de la USC suspendido por aludir al escote de una alumna: "No le doy clase a personas en toples"

Así lo ha manifestado en declaraciones a la Televisión de Galicia y TVE, recogidas por Europa Press, en las que ha rechazado preguntas para "contar su historia".

"No doy clases a mujeres en toples. Da igual que me mande el rector o el presidente de España", ha afirmado en relación a la denuncia de una alumna por los comentarios este martes sobre su escote en una clase de Matemáticas en la Facultad de Económicas en Santiago.

"A ver si nos enteramos de cómo soy yo. No me preocupa defender esto ante quien haga falta. A mis clases se viene a trabajar", ha comentado Luciano Méndez.

Por otra parte, ha aprovechado para manifestar que le "preocupa" ser acusado de "maltratador". "Fui absolutamente absuelto", ha subrayado en relación a su detención por supuesta violencia machista.

"Ser acusado de nuevo de no darle clase a gente en toples no me preocupa. Lo asumo perfectamente y lo voy a hacer siempre. Pegarle a las mujeres no, no soy una persona violenta", ha concluido.

DETENCIONES

Luciano Méndez, conocido además por una serie de vídeos colgados en redes sociales en los que apoyaba a 'La Manada' y criticaba a la víctima, fue detenido el pasado mes de mayo por un supuesto delito de violencia machista.

Además, en junio del año pasado, Luciano Méndez había sido arrestado después de agredir a dos agentes de la Policía Nacional en un altercado en relación con el vehículo del profesor, cuando un policía le fue a advertir de que no se podía aparcar en la zona de la comisaría y que los mandos a distancia de los vehículos no funcionan por el inhibidor.

Entonces, Méndez Naya fue detenido por la Policía Nacional por los delitos de lesiones y atentado a la autoridad tras agredir a dos agentes de este cuerpo policial, que resultaron heridos.

En su día, además, la USC abrió un expediente informativo a Luciano Méndez Naya, quien, por su parte, se reafirmó en sus declaraciones de apoyo a 'La Manada' en vídeos colgados en redes sociales.

El expediente informativo abierto por la USC fue remitido a Fiscalía para averiguar si de sus declaraciones podían derivarse actuaciones penales. No obstante, no se impuso al docente ninguna sanción, ya que las consideraciones fueron hechas en un marco privado.

Sin embargo, ha sido sancionado con dos meses sin empleo y sueldo por hacer comentarios sobre el escote de otra alumna en clase, hechos similares a los denunciados esta semana por otra estudiante.