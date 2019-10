Vox ve "impresentable" que el dinero para conservación de hórreos y paneras se lo lleve la Semana Negra

"Resulta que a los adalides de la Llingua (que no bable) se les llena la boca con nuestras tradiciones, costumbres, folclore, etc., cosa que en VOX nos parece fantástica, por cierto, pero realmente utilizan esto como excusa para seguir con el adoctrinamiento en esta lengua de laboratorio que se han sacado de la chistera y que no se habla en ningún pueblo de nuestra orografía", ha asegurado a través de una nota de prensa.

Un "adoctrinamiento" que, según Hurlé, "nos va a costar una millonada de euros y va a ser la semilla de otro nacionalismo e independentismo más".

"Con los 50.000 euros que se añaden a los 100.000 euros que ya tiene la Semana Negra y otros 100.000 euros que se computan en diversos servicios, nos encontramos con que ese evento que ha perdido totalmente su origen cultural, que está absolutamente politizado y que es foco de problemas de todo tipo, incluidas agresiones (hagamos memoria de la última edición), les cuesta a los gijoneses la friolera de 250.000 euros", ha apuntado.