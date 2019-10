Los conserjes de centros educativos piden a Revilla que acuda a la concentración que han convocado este sábado

En un comunicado, la Plataforma Subalternos Educación del Gobierno de Cantabria culpa a Revilla y los regionalistas de "la marginación laboral y salarial" de este colectivo, pues desde que el Gobierno asumió las competencias de educación hace veinte años, doce de los cuales con Revilla en el Ejecutivo, no han visto reconocida "ni una sola mejora económica que no hayan sido las pírricas subidas porcentuales".

"En los últimos diez años nos han reducido el salario en dos ocasiones y nos lo han congelado otras seis veces más. No hemos recibido del Gobierno de Cantabria sino desprecio. No respetan nuestro desempeño profesional, ya que un trabajo que no se paga adecuadamente es porque no se valora", han denunciado.

Además, han censurado que en el año y medio que llevan "luchando por un sueldo digno", no han sentido "ninguna empatía" por parte del presidente, pese a lo cual han apelado a la "sensibilidad social que Miguel Ángel Revilla se esfuerza por mostrar en sus apariciones públicas".

"Le hemos oído culpabilizar a los poderosos de la situación económica de este país. Él es el político con más poder en Cantabria. Si quiere, puede mejorar nuestros bajísimos sueldos. Está en su mano", han indicado.

Por eso han realizado un llamamiento público al jefe del Ejecutivo para que acuda el próximo sábado a encontrarse con los "conserjes low cost del Gobierno de Cantabria".

"Somos los empleados públicos más rentables de la Administración Regional. Nadie ofrece tanto a tan bajo coste. El presidente, confiamos que vendrá a agradecérnoslo. Esperamos el mismo trato que dispensó a los turistas que nos visitaron este verano, a los que Revilla agasajó durante las mañanas completas de dos sábados. A nosotros nos basta con un ratuco más corto", han señalado.

En cuanto al PRC, la plataforma la personaliza en la consejera de Educación, Marina Lombó, y en la de Presidencia, Paula Fernández, ambas regionalistas, a quienes responsabiliza de la "discriminación laboral y de la precariedad salarial (900 euros netos al mes)" que soportan los conserjes de Educación.

"Ambas pertenecen al mismo partido por lo que no existen ya excusas, como ocurrió en la anterior legislatura, para que no atiendan nuestra reivindicación económica y comiencen a saldar la deuda histórica que la Administración Regional tiene contraída con nuestro colectivo desde hace dos décadas", ha concluido el colectivo.