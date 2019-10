Psiquiatras que atendieron al parricida de Costa d'en Blanes constatan que era consciente de lo que hacía

Durante la sesión del juicio de este miércoles, que se desarrolla en la Sala del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, han intervenido varios psiquiatras y forenses y las partes han presentado sus conclusiones definitivas e informes, un paso previo -en esta causa- a entregar el objeto del veredicto al jurado. Tras esto, el jurado quedará incomunicado y, previsiblemente, hará pública su decisión a partir del jueves por la mañana.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular han mantenido sus conclusiones y sus peticiones de pena -el Ministerio Fiscal, eso sí, ha añadido seis meses por la agravante de parentesco- y han pedido que no se aprecie la atenuante de confesión porque durante su declaración ante la sala el acusado procedió a "reírse de la justicia", en palabras del abogado de la acusación particular.