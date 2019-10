Educació convoca proves per a l'obtenció dels títols de tècnic i tècnic superior de FP

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la resolució per la qual es convoquen les proves, per a l'any 2020, destinades a l'obtenció dels títols de tècnic i de tècnic superior de Formació Professional (FP) dels cicles formatius de grau mitjà i superior.

El període d'inscripció per a fer les proves estarà obert del 4 al 15 de novembre del 2019. Així mateix, el centre publicarà el dia 29 de novembre, en el tauler d'anuncis, la relació provisional de persones admeses i excloses per a la realització de les proves, i indicarà el motiu de l'exclusió, informa el departament que dirigeix Vicent Marzà en un comunicat.

La relació provisional de persones admeses i excloses podrà ser objecte de reclamació entre els dies 29 de novembre del 2019 i 13 de gener del 2020, mitjançant la presentació d'escrit motivat dirigit a la direcció del centre.

El 17 de gener del pròxim any, la direcció ratificarà o rectificarà la decisió objecte de reclamació i ordenarà la publicació, en el tauler d'anuncis, de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

La matrícula també podrà ser anul·lada a petició de la persona interessada. La sol·licitud d'anul·lació de matrícula haurà de presentar-se des del 28 de novembre del 2019 fins al 16 de gener del 2020 al mateix centre on es va realitzar la matrícula.

Els centres hauran de publicar, fins al 4 de febrer del 2020, el calendari d'actuacions dirigides a informar i orientar els aspirants, així com el calendari de les proves, els criteris d'avaluació i els objectes amb què hauran d'acudir. Finalment les proves es faran entre els dies 30 de març i 8 d'abril del 2020, tots dos inclusivament.

Les proves es faran per a tots els mòduls professionals llevat del mòdul pràctic de Formació en Centres de Treball i, si escau, el mòdul de Projecte dels Cicles Formatius de Grau Superior.

Els exàmens inclouran continguts teòrics i realitzacions pràctiques que permeten evidenciar, a través dels criteris d'avaluació i realització corresponents, que l'aspirant ha aconseguit les diferents capacitats i competències.

Aquestes proves es prepararan prenent com a referència els currículums vigents i les competències professionals dels cicles formatius objecte d'aquesta convocatòria.

Per a participar-hi, a més dels requisits acadèmics que detalla la convocatòria, cal tindre, almenys, 18 anys d'edat per als títols de tècnic i 20 anys per als de tècnic superior, o 19 anys per als quals estan en possessió del títol de tècnic. La condició d'edat s'entendrà complida durant l'any 2020.