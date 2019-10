Procés.- CULC convoca una concentració a l'Àgora de l'UJI "per la llibertat dels presos polítics"

En un manifest, al qual s'han adherit el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans-UJI, Comissions Obreres-UJI, ACV Tirant el Blanc i STEPV-Intersindical Valenciana-UJI, expressen la seua "indignació i rebuig" per la sentència del Tribunal Suprem que afecta "els representants legítimament triats del poble de Catalunya i que han estat a la presó preventiva durant dos anys".

La sentència la consideren "injusta, absolutament desproporcionada i que condemna a quasi 100 anys de presó els polítics del denominat 'procés' d'autodeterminació".

El manifest destaca que el Procés de Catalunya "no se solucionarà mitjançant la denúncia, la judicialització i la repressió, com l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, sinó mitjançant el diàleg i la cerca de formes d'organització territorial consensuades i l'exercici en cada pas del dret a decidir", i afig que el cas de Catalunya "no serà un fet aïllat, el perill de la recentralització i de la pèrdua de drets civils i polítics recaurà també sobre tots nosaltres".

DENUNCIEN "QUALSEVOL TIPUS DE VIOLÈNCIA"

Després de denunciar "qualsevol tipus de violència", el manifest demana la revocació de la sentència, "la retirada de tots els càrrecs contra els presos polítics i els exiliats i una solució política que passe per una negociació sense més límits que els drets humans".

Des de la Universitat Jaume I s'ha indicat a Europa Press que el CULC és un col·lectiu unviersitario que, "en exercici del dret de llibertat d'expressió dels seus membres", ha informat el Rectorat de la seua intenció de realitzar la concentració.

L'UJI, com a institució pública, entén que aquesta manifestació es pot realitzar sempre que siga "pacífica i respectuosa", com "han sigut sempre les manifestacions realitzades anteriorment per aquest col·lectiu en defensa de la llengua i la cultura catalanes". Per aquest motiu, ha assenyalat que no s'ha previst cap dispositiu especial de seguretat.