Jorge Javier Vázquez: "Quizá me operen de nuevo, se me vino el mundo encima"

Jorge Javier Vázquez recibió el pasado septiembre una mala noticia: quizá tenga que volver a pasar por el quirófano.

Tras el ictus sufrido hace unos meses, y su rápida recuperación y reincorporación al trabajo, el presentador estrella de Mediaset cuenta cómo ha vivido este último episodio respecto a su estado de salud.

"Fui el 10 de septiembre tan tranquilo a hacerme una prueba. Disfruté con la sedación, incluso avisé al anestesista para que me dijera cuándo iba a darme el chute. Quería gozar al máximo esa sensación. Y cuando el médico apareció en la habitación y me dijo que a lo mejor tenía que volver a operarme, se me vino el mundo encima. Me quedé sin palabras. Triste, apagado. Sin ganas. Y con el estreno de ‘GH VIP 7’ a las puertas", relata el mediático periodista en su blog de Lecturas.

"Tan a las puertas que era al día siguiente, vamos. No me sentí mal por la operación sino por todo el proceso que podía volver a acarrear: otro mes de baja, el bajón emocional. Me ha costado asimilar que a lo mejor tengo que volver a operarme, pero la prueba llega en el momento oportuno. La tengo el martes y ahora sé que puedo aceptar lo que venga", continúa.

Con todo lo que le está pasando, asegura que ha aprendido a vivir "de otra manera". "Desde el momento en el que admites que no manejas enteramente tu vida y que es una pérdida de tiempo revolverse contra la realidad se rebaja la ansiedad y aprendes a vivir de otra manera, más tranquila, más apacible, más placentera, incluso".