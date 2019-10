Adelante Dos Hermanas avisa del intento de Vox de "sembrar odio" con su moción de Carrillo y descarta "bronca"

En declaraciones a Europa Press, Fran García Parejo, concejal de Adelante Dos Hermanas, coordinador local de IU y militante del PCA, ha manifestado que su formación es plenamente consciente de que con su moción, Vox pretende "sembrar odio y discordia" y actuar contra "todo lo que huela a izquierda o comunismo, dejando a un lado las necesidades reales de la gente".

En la moción, recogida por Europa Press, Vox defiende que el empresario Amancio Ortega "ha generado más de 170.000 empleos directos en todo el mundo, paga unos 1.100 millones de euros al año en el territorio nacional y ha realizado una nueva donación de 310 millones de euros a la sanidad pública, permitiendo la compra de más de 440 equipos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer". Además, recuerda que la Fundación Amancio Ortega "donó otros 40 millones de euros al Servicio Andaluz de Salud" para la adquisición de equipamiento tecnológico.

El empresario, cuya fortuna suma miles de millones de euros, afronta de otro lado críticas como la del informe elevado por Los Verdes al Parlamento Europeo acusando al grupo Inditex de eludir 585 millones de euros en impuestos mediante "ingeniería fiscal", o las acusaciones de los movimientos de izquierda respecto a la supuesta promoción del "trabajo esclavo" en las fábricas del grupo textil en el extranjero.

LA MEMORIA HISTÓRICA

De otro lado, la moción de Vox invoca una resolución del Parlamento Europeo de fecha 19 de septiembre de 2019, "sobre la importancia de la memoria histórica europea", esgrimiendo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que "los regímenes nazi y comunista cometieron asesinatos en masa, genocidios y deportaciones".

"Esta resolución señala que en algunos estados miembro siguen existiendo espacios públicos que ensalzan los regímenes totalitarios y a sus principales líderes", prosigue Vox, toda vez que el presidente nacional del partido, Santiago Abascal, ha censurado la "emergencia profanadora" del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez (PSOE), por ordenar la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, y este partido reclama en términos generales la derogación de las leyes de memoria histórica.

En la zona de Entrenúcleos de Dos Hermanas, según Vox, la avenida de Santiago Carrillo "da fe de lo que se afirma" en la citada resolución comunitaria. "La ciudad no debe mantener calle alguna a un personaje de dudosa reputación y honorabilidad, porque los historiadores consideran al difunto líder comunista como 'jefe de las checas' de Bellas Artes y Fomento, que destacaban por su ferocidad y ensañamiento, pues no conformes con asesinar a sus víctimas, les hacían objeto de los más crueles martirios y ordenaba realizar ejecuciones, siendo responsable directo como consejero de Orden Público de la Junta de Defensa de Madrid en 1936", argumenta Vox en su moción sobre el exsecretario general del PCE, articulista, figura de la Transición Española y otrora diputado en el Congreso.

Por eso, la moción propone un "reconocimiento a Amancio Ortega por sus recientes y generosas donaciones en favor del bien común" y que "se modifique la denominación de la avenida Santiago Carrillo y en su lugar se designe como avenida de Amancio Ortega".

Frente a ello, Fran García Parejo ha argumentado que las calles y espacios de la zona de Entrenúcleos están nominadas en memoria de figuras de la Transición y las primeras Cortes democráticas, lo que le ha llevado a señalar que muy cerca de la avenida de Santiago Carrillo hay una calle dedicada al que fuera ministro durante el régimen de Franco, expresidente nacional del PP y expresidente de Galicia Manuel Fraga. Por eso, ha avisado de que Vox intenta "romper el consenso de los grupos políticos" respecto a la nominación de calles en recuerdo de figuras de aquella época representativas de todas las ideologías.

Igualmente, ha recordado que la resolución del Parlamento Europeo invocada por Vox "no es vinculante" y representa sólo "una opinión política de una parte de la Cámara" comunitaria, toda vez que la figura de Amancio Ortega "no tiene nada que ver con Dos Hermanas". Con argumentos como los descritos, según García Parejo, Adelante defenderá su posición "de manera serena" en el pleno municipal ante esta moción de Vox. "No vamos a entrar al trapo", ha asegurado.