Detingudes quatre persones a Elx després d'intentar robar en vivendes pel mètode del "bumping"

Els fets van tindre lloc divendres passat quan un ciutadà va alertar la Sala del 091 de l'actitud sospitosa de quatre homes que es trobaven als voltants de diverses vivendes de la ciutat il·licitana.

Pel que sembla, no es tractaven de veïns de la zona i portaven rondant diversos dies per diferents vivendes del barri, entrant i eixint dels edificis, arribant fins i tot a ser sorpresos en alguna ocasió per algun veí en el replanell d'un dels immobles.

Fins al lloc es va desplaçar una patrulla de paisà, que es va entrevistar amb el testimoni. Després de recopilar tota la informació sobre els quatre sospitosos, els agents van establir un dispositiu per a localitzar-los.

Els agents van realitzar diverses batudes per la zona i van observar dos homes acostar-se a altres dos persones que es trobaven assegudes en un banc. Les característiques dels quatre coincidien plenament amb les aportades pel testimoni i, quan aquests es van adonar de la presència policial, van intentar fugir a la carrera del lloc, encara que van ser interceptats pels policies.

Al mateix temps, altres agents van comprovar com els presumptes autors havien col·locat testimonis de plàstic en la part baixa dels marcs de les portes de quatre vivendes, per a establir en quins domicilis eixien o obstaculitzen els habitants.

CONTROL DELS OCUPANTS

D'aquesta manera controlaven presumptament els ocupants dels domicilis sabent a cada moment si la vivenda es trobava buida o per contra es trobaven els seus habitants en l'interior.

Després d'observar l'estat de les portes i analitzar les marques dels panys, els agents van determinar que els presumptes autors no van arribar a accedir a cap de les vivendes, si bé havien emprat el mètode de "bumping" per a intentar accedir a les mateixes, inutilitzant d'aquesta manera els panys.

Aquest mètode consisteix a introduir un tipus de clau especial en el pany que, en ser colpejada amb un altre objecte, permet l'accés a les vivendes sense deixar danyat el pany.

Després de la detenció dels quatre homes, tots ells de nacionalitat georgiana i d'edats compreses entre els 21 i 42 anys, van ser posats a la disposició del Jutjat de Guàrdia, ingressant un d'ells en el Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de València. La intervenció va ser duta a terme per agents de la Comissaria de la Policia Nacional d'Elx.