Seprona, Principado y Delegación inician una campaña de control específico de pesca ilegal hasta fin de año

En una época en la que se inician las campañas del percebe y la angula, tanto Principado como Gobierno y Seprona consideran necesario iniciar una campaña que se oriente a "combatir el problema del furtivismo" y que se añada a la "labor continua de inspección" que se lleva a cabo en barcos, la costa, las lonjas y los servicios de transporte de mercancías para detectar la pesca furtiva y actuar contra quienes la cometen.

Desde la Delegación del Gobierno, Rodríguez Nuño ha puesto el foco en la importancia de concienciar al sistema de comercialización para que rechacen vender mercancías de dudosa procedencia y sin documentación.

Francisco González, por su parte, ha señalado que, si bien el furtivismo "no se ha incrementado" en Asturias, ello no implica que deje de preocupar a la Administración autonómica. "Pondremos medidas para que no se intensifique", ha asegurado, destacando asimismo la importancia de la colaboración de los pescadores a la hora de detectar la pesca ilegal. "Están concienciados de que es algo que les quitan a ellos, porque es su medio de vida", ha añadido.