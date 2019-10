Torrent dice que la resolución aprobada por el Parlament no es una ley, "es un posicionamiento político sin recorrido"

El presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, ha señalado que la resolución aprobada este martes por la cámara, que consensúa una respuesta unitaria contra la sentencia del procés y echa un pulso al Tribunal Constitucional, "no es una ley, no es una iniciativa parlamentaria, es un posicionamiento político" que no tendrá "recorrido" legal.

Entrevistado en el programa Hoy por hoy de la Cadena Ser, Torrent ha señalado que la resolución "es una opinión que traslada el sentir de la mayoría de la sociedad catalana, esto es libertad de expresión".

Precisamente por ello, el presidente del Parlamento señala que la resolución no desborda ningún límite impuesto por el Constitucional. "Aquí se puede hablar de todo".