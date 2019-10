La filla d'11 anys de la dona degollada a Dénia va avisar al 112

Res li va impedir assassinar a la seua exparella. Ni l'ordre d'allunyament que tenia sobre ella ni la porta tancada de l'habitatge on va ocórrer la tragèdia, situada en el número 33 de l'avinguda de València (Dénia, Alacant). Ell coneixia bé la casa: era seua. Però feia temps que no podia travessar el marc de la porta, ni tan sols acostar-se a més de 300 metres.

Però aquest dimarts, a les 4.30 de la matinada, va idear la manera d'accedir a aquest segon pis on ara residien la seua ex, Helena, de 44 anys i natural de Rússia, així com la filla d'aquesta, d'11 anys.

Per a això va comprar hores abans una escala de 3 metres d'altura. Amb ella, a altes hores de la nit, va aconseguir escalar fins al balcó del primer pis. Una vegada en ell, li va resultar més fàcil aconseguir el del segon i, des d'ací, accedir a l'interior de l'habitatge. A més de l'escala, també va adquirir l'arma que posaria fi a la vida de la dona: un ganivet de carnisser. A partir d'ací, els veïns relaten l'ocorregut. “Crits de pànic” de la xiqueta, van escoltar els que resideixen en la mateixa planta, segons el periòdic Las Provincias.

Uns altres conten que se sentia a la menor demanar a crits a l'home, que també és d'origen rus i que té 10 anys més que la víctima, que parara. Finalment, segons el mateix mitjà, després dels fets la xiqueta va fugir fins al primer pis, on viu una amiga seua. L'home havia degollat a la seua mare.

016 Telèfon gratuït d'atenció a les víctimes de violència masclista

Després que la menor, amb ajuda dels veïns, telefonara al 112, diversos agents de la Policia Nacional van acudir fins al lloc dels fets, on van poder detindre a l'home. El van portar fins a comissaria, on es trobava al tancament d'aquesta edició (23.00 hores) a l'espera de passar a disposició judicial.

Els fets ocorren després que el diumenge es registraren dos nous casos d'assassinats masclistes. Silvia Contreras, de 44 anys, va rebre cinc trets del seu marit en La Zubia (Granada), i una altra dona, de 29, va ser trobada morta pel seu fill a Vic (Barcelona) després que la seua exparella la matara.

El cas que va tindre lloc aquest dimarts a Dénia comptava amb una ordre d'allunyament pel mig des del passat 25 de febrer. I és que el detingut va maltractar durant el Nadal de 2017- 2018 no sols a l'assassinada, sinó també a la xiqueta. Les va agredir en més d'una ocasió i sota els efectes de l'alcohol. Actualment hi ha obertes altres diligències per possibles delictes d'amenaces i trencament de mesura cautelar.

Més assassinades que en tot 2018

Aquest crim s'ha afegit al llistat de víctimes mortals del masclisme de 2019, que sumen 49, més que en tot 2018. La subdelegada del Govern a Alacant va dir que estudiaran si “ha fallat algun ressort del sistema” de protecció en aquest cas, que rebia vigilància policial.