Irene Junquera, de 'GH VIP 7': "Tengo un tumor benigno en la cabeza"

Recién expulsada de GH VIP 7, Irene Junquera ha hablado del delicado problema de salud que sufre.

En una entrevista para Lecturas, la la periodista deportiva asegura: "Tengo un tumor benigno en la cabeza y me tengo que medicar para siempre".

Además, relata un duro trance que tuvo que pasar en la infancia. "Con ocho años tuve un accidente en una atracción y me lesioné la espalda. Pasé dos años con un corsé, a los diez años, me operaron y estuve tres meses inmovilizada", cuenta la televisiva.

En cuanto a su paso por la casa, asegura que no ha sido "muy feliz".

La ex de Pablo Puyol o Cristian Toro, entre otros, asegura que está "ojiplática" por las especulaciones sobre su relación con Alba Carrillo. "Me pareció surrealista. Si fuera lesbiana, lo sería. Podría ser bisexual y no etiquetarme, pero nunca me ha pasado. Soy muy heterosexual", argumenta.