Esther le entrega a su cita de 'First dates' el mando del vibrador que llevaba puesto durante la cena

Esther acudió este martes a First dates con su amigo Jair para tener una cita cada uno. Pero mientras que ella triunfó con su pareja, él no logró encontrar el amor en el programa de Cuatro.

"Mi religión en Tinder, no rezo, yo abro la aplicación porque me ofrece un mundo muy grande de personas de diferentes culturas, sexualidades… una opción muy bonita y muy variada", reconoció la alicantina.

Su cita fue Carlos, un chapista barcelonés que señaló: "Soy una persona poliamorosa, llevo cuatro años con mi pareja y he venido al programa a buscar más tipos de relaciones".

Durante la cena charlaron de todo un poco, pero el momento culminante de la misma fue cuando Esther se fue al baño con Jair para confesarle que "me encanta, es súper mono y tan como yo". Añadiendo que "estamos hablando de juguetes sexuales y me voy a poner mi vibrador porque hemos hablado de sexo, me he excitado y me ha hecho tilín".

En ese momento le dio el mando a su amigo para que controlara la intensidad del juguete desde la mesa donde estaba teniendo su cita con Abraham [que terminó muy mal porque se quejó de que Jair no le hacía caso].

Tras probarlo, el alicantino se levantó y acudió a la mesa de Esther y Carlos para entregarle al chapista el mando y, de esta manera, fuera él quien lo pusiera en marcha mientras tomaban el postre.

Al final, ambos quisieron tener una segunda cita: "La tendría con él y con Cecilia, su pareja, porque me ha transmitido muy buen rollo y es lo que busco en una persona". Mientras que Carlos comentó que "yo también volvería a quedar con ella porque me ha caído muy bien, me ha gustado su manera de ser y de ver las cosas".

Para concluir, la alicantina añadió que "me gusta la idea de que haya una tercera persona y de conocer algo que no conozco porque tres personas se lo pasan mejor que dos".