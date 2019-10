El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mostró este martes su total acuerdo con la exhumación del dictador Francisco Franco de su actual tumba en el Valle de los Caídos. Pero también acusó al Gobierno de ser "poco respetuoso" con las víctimas del franquismo por haber decidido ejecutar esta exhumación pocas semanas antes de las elecciones generales. Así lo expresó Iglesias en una entrevista en el programa El Objetivo de La Sexta.

En esa entrevista, Iglesias sostuvo que el momento de "sacar a la momia del Valle de los Caídos" no es el adecuado, y aseguró que, de haber dependido de él la decisión, los restos de Franco no hubieran salido de la Basílica de Cuelgamuros hasta pasadas las elecciones. "Creo que provocar que haya manifestaciones de neonazis en una campaña electoral no es lo más sensato, dadas las circunstancias", lamentó el líder de Podemos.

Y es que, para Iglesias, el Gobierno no debería "ponerse medallas" por la exhumación del dictador en "periodo electoral" cuando debería, a su juicio, "asegurar la tutela judicial efectiva de las víctimas del franquismo" y poner en marcha medidas como la retirada de la medalla policial en manos del torturador Billy El Niño . Según aseguró Iglesias, Pedro Sánchez se habría "comprometido" con el líder de Podemos "personalmente" a esta retirada y habría faltado a su palabra.

El indulto a los condenados por el 'procés'

Iglesias también se pronunció sobre la condena a los principales dirigentes del procés que se conoció hace unos días. Y su apuesta fue clara: el Gobierno debería al menos estudiar la posibilidad de indultarlos. "Aquí se indultó a Armada, el responsable de un golpe de Estado [el del 23-F] y a dos terroristas, Vera y Barrionuevo, condenados por el secuestro de Segundo Marey", recordó el líder de Podemos, que aseguró que el indulto es una "prerrogativa" del Gobierno que debe aplicarse "por razones de interés general".

"Y que [el líder de ERC, Oriol] Junqueras no quiera el indulto tendría que hacer a muchos reflexionar sobre cuál es el interés general de España", planteó Iglesias el mismo día que el propio Junqueras ha espetado ante una posible medida de gracia que "se la pueden meter por donde les quepa". "Si a Junqueras no le interesa salir, igual el interés general de España es que salga", insistió el líder morado".

Con todo, Iglesias afirmó que la propuesta de su partido sigue inamovible: un referéndum de autodeterminación en Cataluña, aunque en ningún caso unilateral, como defiende el president de la Generalitat, Quim Torra, a quien acusó de haberlo hecho "fatal" desde que se conoció la sentencia y de quien aseguró que "es un consenso en el independentismo que tiene que dimitir". No obstante, Iglesias matizó que, dada la situación actual, es consciente de que "todos" tendrían que ceder en sus planteamientos. Lo fundamental, dijo, es que se inicie una mesa de diálogo y que la solución que se alcance "lo tendrán que votar los catalanes".

Iglesias insiste: el veto a su persona ha caducado

Asimismo, Iglesias también se refirió a las fallidas negociaciones para la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno, unas negociaciones en las que aseguró que pecó de "ingenuidad" por pensar que el PSOE quería a Unidas Podemos en el Ejecutivo. "En ningún momento he dudado de si hice lo correcto", planteó el líder de Podemos al ser preguntado por si se arrepentía de no haber aceptado la oferta de coalición de Sánchez, una oferta que, según Iglesias, "no fue sincera porque no duró ni 24 horas".

Sin embargo, pese al fracaso de hace unos meses, Iglesias aseguró que su formación sigue aspirando a entrar en el Gobierno. E insistió en que el veto a su persona, que Sánchez impuso como condición insoslayable para formar una coalición, no sigue en pie una vez la anterior negociación fracasó. "No me presentaría a las elecciones si aceptara un veto, eso fue algo excepcional que no se va a volver a repetir", zanjó.