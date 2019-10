Una concursante de 'La Voz Kids' rompe a llorar durante su actuación cuando Rosario Flores se da la vuelta

Las audiciones a ciegas de La Voz Kids llegaron a su fin este martes con Rosario Flores y David Bisbal compitiendo por completar sus equipos. Esto incrementó los nervios de los concursantes en la recta final, un momento en la que los miembros del jurado se vuelven más exigentes a la hora de apretar el botón.

La talent Marta Pérez salió al escenario cuando Vanesa Martín y Melendi ya habían cubierto sus filas, por lo que tenía que convencer con su voz a los dos coaches restantes. “Estoy muy nerviosa, siento que se me va a salir el corazón”, le dijo a Juanra Bonet, que intentó calmarla antes de su actuación.

La santanderense empezó a cantar You are the reason, de Calum Scott, pero no pudo terminar la canción: la pequeña, de 12 años, rompió a llorar cuando Rosario se dio la vuelta. “¡Tranquila, tranquila!”, le aconsejó Melendi a la concursante, que arrancó su número con la voz temblorosa.

Tras la reacción de la niña, Flores no dudó en levantarse de su asiento para darle un abrazo: “Ya estás conmigo en La Voz Kids.No me ha dado tiempo a escucharte del todo, pero con lo que he escuchado ya me has gustado”, le animó la artista.

“Vaya cara la tuya, has entrado al concurso sin terminar la canción. ¿Pero esto qué es?”, bromeó Melendi para sacarle una sonrisa a la talent, que explicó que su paso por el programa “lo supone todo”, ya que quiere dedicarse profesionalmente a la música en un futuro.

Finalmente, Rosario Flores y David Bisbal consiguieron este martes cerrar sus equipos, por lo que la próxima semana se podrá disfrutar de la siguiente fase del programa, las batallas de La Voz Kids.