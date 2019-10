Consultar el horóscopo de hoy: miércoles 23 de octubre de 2019 | ¿Qué día te espera?

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 23 de octubre de 2019. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Tu ánimo hoy entra en una fase de positividad y esperanza porque por fin ves muy claro lo que deseas en la vida. La confusión se aleja y pones todo tu empeño en romper con el pasado y dejar tu zona de confort. A partir de ahora encaras las cosas con mejor ánimo.

Te vas a plantear romper un trato en un asunto de trabajo o de negocios que no sale como esperabas. Quizá te habían prometido algo que no se va a cumplir del modo anunciado. Hazlo de manera educada, pero firme. Explica todo con serenidad y sin tensión.

Lo más importante de hoy es que alguien te abre los ojos a cierto planteamiento de futuro. Será algo relacionado con un cambio de trabajo o de intereses profesionales. Si das el salto, y crees en ti, triunfarás. Está más cerca de lo que crees.

Has dado la espalda durante demasiado tiempo a buscar otra oportunidad sentimental y crees que ya no tienen cabida en tu vida el amor. Eso no es bueno para ti. Abre tu corazón, y piensa que siempre hay oportunidades y que tu te mereces lo mejor.

Las relaciones públicas y sociales se te darán bastante regular hoy porque no vas a desplegar tus encantos, sino que te dejarás llevar por tus intereses más radicales. Está bien ser sincero, pero con tacto y sin imposiciones. Debes dar margen a todo el mundo a expresarse.

Tendrás que aceptar que quizá te has pasado con un comentario poco afortunado que has hecho a alguien que te aprecia. Pide perdón y explícale bien que todos podemos equivocarnos. Te sentirás mejor y no será tan difícil como crees. Es liberador.

Escuchar a los amigos de confianza es fundamental para ti hoy. Analiza lo que te rodea y eso que te preocupa con las ideas y propuestas de la gente que hay a tu alrededor. Su punto de vista te abrirá la mente. Tendrán ideas renovadoras, distintas, muy interesantes.

Hoy entra el Sol en tu signo, y en primer lugar va a favorecer todo lo relacionado con proyectos de futuro. Delante de ti se abre una etapa de mucho esfuerzo, pero también de satisfacciones. Los más cercanos te harán sentir bien, lleno de afecto.

Los nativos del signo relacionados con las artes, la creatividad o que se muevan mucho en las redes sociales profesionalmente estarán bien aspectados y van a ver cómo se incrementa su fuerza y su nombre. Les llega un reconocimiento bastante importante.

Hoy estarás generoso con los tuyos, pero también será muy gratificante para ti tener un detalle con personas que trabajan contigo o con las que mantienes otro tipo de relaciones. Hazlo ya que eso aumentará el buen funcionamiento de las relaciones.

No estás por la labor de perdonar a alguien que crees que te ha traicionado. Lo cierto es que no es para tanto y debes pensar que todo el mundo tiene derecho a ir hacia su objetivo. El problema es que no coincide con el tuyo, pero eso no debería influirte.

Debes extremar hoy las precauciones si conduces o haces alguna actividad de riesgo, ya que es posible que tengas despistes que te lleven a algún problema, que aunque no será grave, si pueden estropearte el día. Estate muy atento, no te distraigas con el móvil.

