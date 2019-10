Sánchez advierte contra la resolución independentista del Parlament: "Van a encontrar una respuesta firme"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha señalado este martes la reciente sentencia del Tribunal Supremo en contra del procés al advertir contra la nueva resolución que JxCAT, ERC y CUP han registrado en el Parlament, en defensa del derecho de autodeterminación. Según ha dicho, si sobrepasa la ley, habrá una "respuesta firme por parte del Estado democrático".

"Cualquier persona que sobrepase la frontera de la ley va a encontrar una respuesta firme y serena del Estado democrático y esa regla vale para todos se viva donde se viva", ha advertido Sánchez desde un mitin de precampaña en Cádiz.

De momento, el Gobierno ha evitado reaccionar a la resolución que han pactado los partidos independentistas hasta que no se apruebe y se registre en el Boletín Oficial del Parlament. Una vez que esto ocurra, podría volver a recurrirla al Tribunal Constitucional, como ha hecho ya con otras dos resoluciones anteiores al considerar que incumplían sus sentencias. Además, tanto el Gobierno catalán como la Mesa del Parlament estaban advertidos por el Constitucional de no tomar más decisiones en ese sentido, so pena de repercusiones jurídicas, también de carácter penal.

Este martes, Sánchez ha considerado esta nueva resolución "una provocación" por parte del independentismo. "Sabe por experiencia sabe que las provocaciones, en el mejor de los casos, no sirven para nada y, en el peor, para provocar dolor en quien lo hace y en el conjunto de la sociedad catalana", ha apuntado el presidente, antes de advertir de que se verán con la ley si la quebrantan.