Más de 2.000 trabajadores de locales y campos deportivos de Bizkaia iniciarán una huelga de dos semanas el próximo lunes

Este paro obligará a cerrar piscinas municipales -al no haber socorrista- y a anular cursillos, afectando a miles de vizcaínos, ya que al no tratarse de un servicio esencial, no se establecerán servicios mínimos. Estas movilizaciones se suman a las llevadas a cabo el pasado mes de julio con el mismo fin.

Los trabajadores de locales y campos deportivos de Bizkaia reclaman, entre otras mejoras, una modificación del convenio, jornada de 35 horas, subidas salariales por encima del IPC, horas liberadas para la preparación de las clases y cursillos, una disminución del ratio de alumnos y usuarios por clase, un sueldo medio de 1.200 euros y horas lectivas de 50 minutos, pero que sean computadas como 60 minutos.

Los sindicatos han registrado este martes en la sede del Gobierno vasco en Bilbao la convocatoria de la huelga, después de que en la última reunión con Cebek celebrada este pasado lunes no produjera ningún avance y no se fijara una nueva reunión de la mesa negociadora. No obstante, los sindicatos han mostrado su disposición a reunirse con la patronal en cuanto sean citados.

Las citadas fuentes han criticado la ausencia de las empresas en las reuniones negociadoras, lo que consideran una "falta de respeto". Asimismo, han denunciado que las empresas "como medida de presión" están reduciendo las horas de clase que imparten los monitores que secundan los paros, con la correspondiente merma de sus ingresos.