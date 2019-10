L'estafador de l'EMT va prohibir a l'empleada acomiadada parlar amb les persones implicades en la falsa operació

Així es desprèn de la declaració jurada que la pròpia empleada va realitzar davant la responsable jurídica de l'empresa pública el 23 de setembre, quan es va destapar el frau que va provocar el seu acomiadament.

El document, al qual ha tingut accés Europa Press, deixa constància que la treballadora va rebre múltiples correus i al voltant d'una desena de telefonades de l'estafador. La primera d'elles es va realitzar el 3 de setembre, quan una persona que es va identificar com el senyor Parada, advocat d'una coneguda consultora, li explica que se'n va a dur a terme una oferta pública d'accions i que li va a enviar un document de confidencialitat perquè el firme. Ja ací li reclama total discreció per a l'èxit de l'operació.

La treballadora va mostrar estranyesa però poc després va rebre un correu electrònic d'algú que es feia passar pel president de l'EMT i regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, corroborant l'autenticitat de la telefonada rebuda i sol·licitant-li també discreció en aquest assumpte.

Una vegada rebuda aquesta suposada confirmació, l'estafador i la treballadora van parlar de com es realitzaria el pagament de les factures. Ella li va apuntar que el sistema era mitjançant firma mancomunada del gerent de l'empresa, que es trobava en eixe moment de vacances, i la cap de Gestió, de baixa per maternitat. D'acord a la seua declaració, l'empleada va pensar que tot s'havia tramitat des de l'oficina de Grezzi. Així, van quedar que les transferències es farien ordenades a través de carta firmades per tots dos directius.

Des d'aquell dia i fins al 23 de setembre, el fals advocat es comunica diverses vegades amb la treballadora per a saber si existia saldo disponible i previsió de tresoreria per a realitzar el pagament de les factures que enviava.

En una d'aquestes comunicacions, la treballadora informa al suposat advocat que el director gerent de l'EMT ja ha tornat de les seues vacances pel que ella podia arreplegar la seua firma per a la carta de pagament. A açò, el presumpte estafador es nega i prohibeix a l'empleada que parle amb la resta de persones implicades en l'operació.

L'OPERACIÓ "ANAVA MOLT BÉ"

En una altra de les telefonades, el fals Parada li indica a la treballadora que l'operació anava molt bé i que se n'anava a realitzar una nova transferència.

De la declaració es desprèn a més que els pagaments van causar també recels en entitats bancàries. De fet, ja el dia 20 un gestor de CaixaBank assenyala que li estan posant moltes pegues per a realitzar les transferències i reclama les cartes de pagament de les mateixes, així com les factures.

Ja el 23 de setembre, l'empleada informa a Parada d'aquesta petició i, davant el silenci d'aquest i en compliment de la llei, envia la còpia de les factures pagades al representant del banc. Eixe mateix dia, l'estafador i la treballadora mantenen una conversa telefònica en la qual ella li exposa que el banc està demanant confirmació de transferències als apoderats i que no es podia aguantar més el tema de la confidencialitat, en la qual estafador insisteix al llarg de tot el procés. El fals advocat li diu que estiga tranquil·la.

En total, el frau en l'EMT València està quantificat en 4 milions d'euros, encara que les pretensions de l'estafador superaven els 11 milions, segons han revelat els correus electrònics i de la pròpia declaració.