Los profesionales sanitarios del SAS, en pie de guerra por la falta de personal

Indignación y rabia. Es lo que este martes se palpaba a las puertas de los hospitales Macarena y Valme, donde cientos de profesionales sanitarios se concentraron para exigir a la Junta que "cumpla sus promesas de cobertura del 100% en las bajas" del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Al grito de "menos maltrato y más contrato", "gerente dimisión" y "en el SAS se maltrata al personal", los trabajadores manifestaron que la situación en los hospitales y centros de salud de la provincia es "insostenible" y "preocupante" ante la "angustiosa" falta de personal. Una problemática que se extiende a otras provincias andaluzas, donde en los próximos días están previstas más protestas como las de la capital hispalense (el jueves, en el Virgen del Rocío).

En Sevilla, la situación "es generalizada" y "en todas las categorías profesionales", aunque los hospitales Virgen Macarena y Valme son "los más afectados", explica a 20minutos Luis González, secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC OO de Sevilla. Solo en el Valme, las cifras son "escalofriantes", con unas "300 bajas" sin cubrir de una plantilla de 2.000 personas, "ya de por sí insuficiente".

Los sindicatos afirman tener constancia de que la Consejería de Salud y Familias "ha dado orden de que no se cubra ninguna baja, salvo en casos excepcionales" debido a que "el presupuesto se ha agotado". Esto está provocando una "saturación de los servicios", que ha llevado ya al cierre de dos plantas de Maternidad en el Virgen del Rocío y "la mitad de una planta" del Valme, donde además "se han vuelto a habilitar habitaciones triples", denuncia el sindicato Satse.

"Se seguirán cerrando alas y los pacientes se resentirán"

Su secretaria provincial en Sevilla, Reyes Zabala, explica a este periódico que los mandos intermedios están pidiendo a los trabajadores que suplan a sus compañeros ausentes, por lo que "se está generando una bolsa de horas extra importante" que no confía en que se devuelvan. "Se seguirán cerrando alas y los pacientes se resentirán", continúa Zabala, que hace un "llamamiento a la Junta para que den una solución".

Los centros de salud, "desbordados"

El problema no se circunscribe solo a los hospitales. Andrés Jiménez, vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico Andaluz, lamenta que "por desgracia, otro año más, notaremos la falta de coberturas". La situación no es nueva, dice, pero este año "había promesas" del nuevo Gobierno que no se han cumplido. "Hay cero sustituciones y la falta de profesionales hace que el servicio sea insuficiente", por lo que los centros de salud están "desbordados". Además, critica que "los profesionales están abocados a no cumplir las expectativas que el Gobierno ha generado en los pacientes", lo que en cierta medida provoca "un incremento de las agresiones".

A las protestas de los profesionales sanitarios, se suma la denuncia del PSOE-A, que acusa al Ejecutivo del PP-A y Cs de "ocultar" una modificación presupuestaria de 234 millones de euros "como un asunto de trámite", lo que supone un 2,3% del presupuesto de Salud. Y asegura que la Junta "tiene sumido en el caos al SAS".

La Consejería de Salud, por su parte, ha negado a este periódico que haya habido ninguna orden respecto a la no cobertura de las bajas. Y mantiene que la plantilla del SAS en Sevilla "ha aumentado en más de 1.300 profesionales desde 2017", con un crecimiento de "422 médicos y enfermeros en el último año". En cuanto al cierre de las plantas del Virgen del Rocío, aseguran que se trata de una "reorganización una vez que se ha controlado el brote de listeriosis y ha disminuido el número de ingresos" relacionados con esta causa.

También se manifestó este martes al respecto el portavoz del Ejecutivo andaluz, Elías Bendodo, que dijo "respetar" las movilizaciones de los profesionales, pero aseguró que el SAS está sustituyendo al 28% de la plantilla que causa baja, por el 14% que se cubría con el anterior Gobierno socialista. Bendodo, además, afirmó que el consejero del ramo, Jesús Aguirre, "no va a presentar la dimisión".

En primera persona

Carlos Muñoz lleva dos semanas cuidando a su padre, ingresado en el hospital Virgen Macarena tras sufrir un ictus. "Por la falta de camas, está en una planta que no le corresponde", cuenta a 20minutos. Y añade: "Los auxiliares vienen a las nueve de la mañana y hacen los cambios posturales, pero no vuelven hasta la noche. Ha cogido infección por la falta de cambio de pañal. ¡No dan abasto!".

Testimonios a las puertas del Macarena



Carmen Barco, técnico en cuidados de Enfermería.

"Solo pedimos que se sustituyan a las personas que se ponen malas o las bajas, las interinidades y las jubilaciones. Tenemos una sanidad que es una de las mejores del mundo y, sin embargo, a cuenta de los recortes en muchísimos aspectos, sobre todo en personal, no puede evolucionar lo que tiene que evolucionar. Se procura que los pacientes no padezcan estos recortes, pero al final quienes lo sufren son principalmente ellos. Si no se pueden hacer operaciones, ni curas, ni atenderlos como se debiera, pues ¿quién es el que lo sufre? El paciente".

Antonio Suárez, presidente de la junta de personal.

"La situación actual es de vergüenza. Ahora mismo estamos sufriendo unos recortes bestiales que se están cubriendo a base de exceso de jornada del personal. Se puede comprobar que hay profesionales que tienen una media de 50 o 60 horas de exceso de jornada anuales, e incluso profesionales que hacen más de 200 horas. Tenemos información fidedigna de que se ha dado consigna desde central de que se corten las contrataciones, es decir, ahora mismo hay cero contrataciones en el SAS. No se cubren ni bajas, ni interinidades vacantes que estaban pendientes de cubrir, es decir, cero cobertura".

María Luisa Reyes Morón, enfermera de UCI

"Hay que luchar por mantener la sanidad pública, que es la mejor que hay. Lo que no podemos es no cubrir bajas, no cubrir reducciones de jornadas, no cubrir vacaciones, no cubrir jubilaciones y que todo el trabajo diario salga adelante a costa del resto del personal. El personal está agotado y parece que lo que quiere la Administración es dar una imagen de una sanidad mala y precaria, pero es mala y precaria porque ellos no quieren una sanidad pública de calidad. El sistema no puede soportar tantas bajas, ni tantas reducciones, ni tantas vacaciones sin cubrir a costa del resto del personal".