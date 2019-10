Podemos Pollença exige una "reunión de urgencia" con el Govern ante el "melodrama" del nuevo centro sanitario

"Resulta curioso que, no habiendo cambiado la situación desde que un notario negara la cesión de Can Conill por el hecho de existir una Moción que pedía que se hiciera en Can Bach, ahora parezca que todo está listo, a punto, y que esta cesión formal se podrá hacer sin ningún problema", han criticado desde la formación en un comunicado.

Desde Podemos han considerado que el proyecto "no está redactado, tal como se había dicho en muchas ocasiones", lo cual supone "una mentira" para la ciudadanía de Pollença. "La nota informativa del Govern comenta que ya se han pagado 53.445 euros, pero no dice cuando se empezó a redactar", han añadido.

"Esta no redacción supone que, a pesar de que no hubiera existido ninguna moción y se hubiera cedido Can Conill, el proyecto no estaría empezado ahora", han explicado.

En este sentido, han añadido que existe, a su juicio, "un componente altamente electoralista", dado que se acercan los comicios generales. "Esto nos vuelve a remitir, como hemos dicho en varias ocasiones con la oposición, que existe una batalla de carácter político y no técnico", han criticado.

Con todo, desde la formación morada han pedido "altura y responsabilidad", ya que se está ante "una de las obras más importantes por las próximas décadas en Pollença".

"Son unas obras que, siguiendo esta forma, se harán con nulo consenso político, sin que la población entienda todo el entramado burocrático existente y con una imagen deplorable", han reprochado.