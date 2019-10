El Ayuntamiento de Mijas pone en marcha el Programa de Intervención de Menores

El concejal del área, Hipólito Zapico, ha destacado que el programa tiene una "finalidad preventiva". "Hablamos de alumnos que puedan generar problemas de comportamiento; se interviene familiarmente para valorar las circunstancias y la idea es recuperarlos y evitar esos problemas de absentismo, malas notas", ha explicado.

El programa, que da cabida a un máximo de 13 alumnos por centro, se imparte en los tres núcleos de Mijas, desarrollándose en los IES Sierra de Mijas, en Las Lagunas; Torre Almenara de La Cala; y en el Villa de Mijas, en Mijas Pueblo de 16.00 a 19.00 horas.

"Estamos muy satisfechos con este programa, y somos uno de los pocos municipios que apuesta desde Servicios Sociales por esta fórmula para prevenir estas situaciones. Pero este año queremos hacer evaluaciones para ver si se están cumpliendo los objetivos que nos marcamos ", ha indicado el concejal de Servicios Sociales.

Asimismo, hay que destacar la colaboración del agente-tutor, Ángel Blanc, ha apuntado Zapico: "Sabe qué niños están participando en el programa, puede intervenir con las familias y con mayor agilidad si se detectase algún tipo de comportamiento inadecuado o expulsión".

Desde su puesta en marcha, hace 15 años, este programa es demandado, ya que se ha comprobado que tiene unos resultados positivos en los estudiantes que han formado parte del mismo. "Se llevan a cabo actividades lúdicas, de apoyo escolar, dinámicas de habilidades sociales para mejorar su conducta, se tratan los valores, la violencia de género y que tengan un lugar de intimidad al confiar en nosotros", ha explicado Sara Jiménez, coordinadora del programa del Ayuntamiento de Mijas, que lo lleva a cabo la empresa Más Animación.

Esta labor, ha agregado, "va más allá del centro educativo, ya que un par de sábados al mes hacen excursiones", como visitas al parque acuático, a museos, charlas de sensibilización o concienciación, rutas de senderismo, etcétera.

La coordinadora ha indicado que las mejoras son "paulatinas, pero no inmediatas": "La evolución de los casos suele ser muy buena, pero no es inmediata estamos hablando de niños con bastantes problemas de conducta, familiares y emocionales y aunque estemos en coordinación con el Ayuntamiento y el profesorado estos cambios no son de un día para otro, se van viendo trimestralmente o, incluso, anualmente".

Las mejoras que se producen son, entre otras, la extinción de expulsiones y absentismo escolar, mejora en la conducta y comportamiento tanto en el instituto como en el núcleo familiar, mejora de los resultados académicos, obtención del graduado escolar, mejora en la gestión del tiempo libre y de ocio, reducción significativa de conductas de riesgo, mejora de las habilidades sociales, entre otras.