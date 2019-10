Fuset després de ser processat: "Vaig a centrar-me en la meua defensa i estar al peu del canó en les meues obligacions"

Preguntat per la possibilitat de plantejar la seua dimissió com a regidor, ha respost: "En aquest moment personalment vaig a centrar-me en la meua defensa i políticament, a estar al peu del canó amb les meues obligacions com a regidor". "No contemple un altre escenari", ha assegurat en declaracions a Europa Press.

Així mateix, ha manifestat el seu "respecte a la justícia" i la seua "confiança en ella" i ha destacat la seua voluntat de ser "prudent" i "disciplinat" i d'evitar entrar en un "debat mediàtic".

En aquest sentit, el també portaveu del grup municipal de Compromís en el consistori ha expressat la seua intenció de declarar on ha de fer-ho. "Vull respectar el procés judicial. Entenc l'interés informatiu. Egoistament m'agradaria poder explicar moltes coses però tinc màxim respecte a la justícia, en la qual confie. Vull declarar on ho he de fer. He de ser prudent i disciplinat", ha afirmat.

Així, ha comentat que "mai" eludeix preguntes però ha ressaltat que en aquest cas les respondrà "on deu" i ha insistit en el seu "respecte a la justícia" i en la seua "confiança en ella". Ha reiterat també la seua "solidaritat" amb la família del mort i ha indicat que comprèn les accions que haja pogut i puga emprendre.

"Vull reiterar, crec que és imprescindible fer-ho en parlar d'una víctima, la meua solidaritat amb la família. Comprenc les seues accions i així li'l vaig traslladar al 2017 després de rebre la notícia" de la defunció del treballador.

AGRAEIX EL "SUPORT EXPLÍCIT" DE RIBÓ

D'altra banda, Fuset ha agraït el "suport explícit" que ha rebut per part de l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís) i de companys del seu grup municipal i de la resta del govern local, conformat per Compromís i PSPV.

L'edil ha comentat referent a açò que "l'empatia" que ha constatat després de conéixer-se el seu processament "va més enllà de les fronteres polítiques". En aquesta línia, ha apuntat que també ha rebut mostres de suport de "gent amb discrepància política òbvia" amb ell i d'altres persones procedents del món festiu i associatiu que li han mostrat empatia i "solidaritat".

"Ho he rebut d'altres personalitats del món polític divergents a mi i també del món festiu i associatiu valencià", ha asseverat el titular de Cultura Festiva. Després d'açò, s'ha mostrat "convençut de la seua innocència" i ha dit que així ho estima també la seua defensa, al mateix temps que ha repetit la seua "disposició a explicar" el que se li demane "on toc i quan toc".