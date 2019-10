Confecomerç rebutja Intu Mediterrani per "la sobresaturació comercial i impacte mediambiental" a la Comunitat Valenciana

"Rebutgem aquest projecte, ja que no veiem convenient ni necessari per a la nostra autonomia un centre comercial més als ja existents, donada la sobresaturació comercial en la nostra Comunitat Valenciana i el perjuí que provoca no només per al teixit empresarial del comerç valencià sinó també a nivell mediambiental, tenint en compte a més que no hi ha hagut cap demanda per part dels consumidors d'una major oferta comercial", argumenta la confederació a través d'un comunicat.

En aquest sentit, fan notar que la Valenciana és "la tercera autonomia amb major nombre de centres comercials, per damunt de la mitjana europea, i superant altres autonomies com Catalunya". "No volem que la Comunitat Valenciana passe a ser la comunitat autònoma més sobresaturada a nivell comercial d'Espanya", adverteixen.

Per al president de Confecomerç CV, Rafael Torres, "açò causaria un greu perjuí a l'ocupació de qualitat, a la distribució equilibrada de la riquesa, al medi ambient i a tot allò tan positiu que representa el comerç urbà de proximitat i que hem de defendre, per la qual cosa vam mostrar el nostre rebuig a aquesta iniciativa que, de tirar endavant, provocaria un greu impacte i forts desequilibris en el territori de la nostra comunitat".