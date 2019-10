El detingut per degollar a Dénia la seua exparella va ser condemnat al febrer per agredir la víctima i la seua filla

Els fets s'han produït sobre les 04.30 hores, quan l'home ha accedit a la vivenda de la dona i l'ha degollada mentre dormia.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), per cadascun dels delictes pels quals va ser condemnat, el jutjat li va imposar una pena de 28 dies de treballs en benefici de la comunitat, així com un any de privació del dret a la tinença i port d'armes i un any i un dia de prohibició d'aproximar-se a menys de 300 metres de la víctima, al seu domicili, lloc de treball i qualsevol altre que freqüentara i de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà. Se li va apreciar l'atenuant d'alcoholèmia.

Segons ha explicat el TSJCV en un comunicat, el jutjat va declarar provat que l'acusat havia agredit en dos ocasions la seua aleshores companya sentimental i la filla menor d'aquesta, en el domicili de Dénia on tots ells convivien, els dies 31 de desembre de l'any 2017 i 2 de gener del 2018. La sentència va ser recorreguda davant l'Audiència d'Alacant i no és ferma.

A més, paral·lelament, el Jutjat de Violència sobre la Dona número 1 de Dénia manté obertes en aquests moments altres diligències prèvies per possibles delictes d'amenaces i trencament de mesura cautelar.

Eixe segon procediment va ser obert al febrer d'aquest mateix any, arran d'un informe de la Policia Local en el qual es referien unes manifestacions de la víctima segons les quals el seu ex-company sentimental s'havia posat en contacte telefònic amb un altre fill d'ella, major d'edat i que resideix a Rússia, i havia fet amenaces contra la dona i la seua filla xicoteta.