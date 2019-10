Mulet (Compromís) critica la "escenificación pornográfica" de la exhumación de Franco

"Franco será trasladado con amplio despliegue de dinero público, de un mausoleo público a otro mausoleo público", ha aseverado en un comunicado a dos días de la exhumación prevista para este jueves, 24 de octubre, de la Basílica del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio, donde será enterrado.

Mulet cree que "el efectismo impide ver el trasfondo de la gravedad del asunto, que es por una parte la connivencia durante décadas de los gobiernos socialistas que han permitido el mantenimiento con dinero público del mausoleo del Valle de los Caídos". Pero también ahora, al "trasladar al dictador a otro mausoleo público con un gran gasto dinero público".

Ha denunciado así que "los restos del dictador y genocida puedan terminar en un panteón que es propiedad de la Administración General del Estado", pues El Estado es actualmente propietario de la cripta del cementerio municipal de Mingorrubio.

En este contexto, el senador de Compromís ha sostenido que el Gobierno socialista en funciones de Pedro Sánchez "se dio prisas en mayo en traspasar de Patrimonio Nacional a la Administración General del Estado, para que su anterior titularidad no pudiera dificultar el traslado" a este camposanto madrileño.

Como consecuencia, ha advertido que "un golpista criminal continuará reposando privilegiadamente en un panteón del Estado", por lo que ha avanzado que la coalición pedirá que "expliquen los costes de mantenimiento o las tasas o derechos que ocasiona".

"Mientras miles de españoles continúan olvidados en fosas y cunetas, el mayor criminal de nuestra historia reciente gozando del patrimonio del Estado", ha lamentado, defendiendo que "hacerse cargo de los restos del asesino debe correr a cargo de sus familiares y no del Estado".

Eso sí, el portavoz de Compromís ha puntualizado que "después de todo lo robado por esta familia y usurpado, es difícil saber qué es propio y qué es de ellos legítimamente, que seguramente será casi nada".

Para construir el panteón donde reposan los restos de la esposa del dictador, "se destinaron 11,5 millones de pesetas con cargo a fondos para la 'Prevención del Paro Obrero'". "Fue el Gobierno de Felipe González quien autorizó en 1988 enterar a la viuda de Franco en este panteón público, y ha sido el Gobierno de Sánchez quien ha gastado casi 40.000 euros en adecentar el mausoleo para prepararlo la llegada del genocida", ha enfatizado.

Por todo ello, ha denunciado que "es tremendamente obsceno que un dictador genocida repose al final en un mausoleo titularidad del Estado", así como que se destinen fondos públicos para su traslado y acondicionar este nuevo mausoleo. "Veremos qué medidas de seguridad se van a imponer en este nuevo hogar de los restos del criminal dictador y quién se va a hacer cargo", ha remarcado.

"SHOW RETRANSMITIDO POR RTVE"

El senador de Compromís ha recordado que "cualquier ciudadano ha de hacerse cargo de las sepulturas de sus familiares, si estos no están en cunetas o fosas comunes del franquismo", mientras que la exhumación de Franco contará con "un dispendio de dinero público grandísimo: El show electoralista será retransmitido por RTVE, no sabemos si el propio Sánchez irá a cortar la cinta inaugural de la nueva morada del genocida, pero esto es una auténtica vergüenza".

Por contra, ha defendido que los gastos ocasionados por el traslado "deberían pasarse a la familia del dictador, que seguro que después de todo lo saqueado no le supone mucho esfuerzo", y el mausoleo "debería inmediatamente dejar de ser titularidad del Estado, vendiendo los derechos a los familiares previo pago". Si no, ha planteado "hacer como con cualquier resto cuando sus familiares no quieren hacerse cargo de los gastos de renovación de derechos o mantenimientos: existen los osarios para tal fin".